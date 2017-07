WhatsApp je samo još jedan u nizu dokaza Facebookove dominacije u digitalnoj komunikaciji.

Prije otprilike godinu i po dana, tačnije 1. februara 2016. ekipa koja stoji iza WhatsApp aplikacije pohvalila se kako milijardu ljudi svakog mjeseca koristi ovaj alat za komunikaciju.



Impresivan rezultat, ali u to vrijeme za mnoge još uvijek nedovoljan da bi se opravdala investicija kojom je Facebook kupio WhatsApp i koja je mnoge iz svijeta tehnologije i finansija ostavila bez teksta. Jer, Mark Zuckerberg je iskrcao nevjerovatnih 19 milijardi dolara za kupovinu WhatsApp aplikacije i svega što ide uz nju, što je većina analitičara proglasila gotovo pa suludim potezom, pogotovo ako se zna da Facebook u svojem portfelju ima Messenger, samostalnu aplikaciju za razmjenu poruka, koja radi i nudi otprilike isto ono što WhatsApp.



Ali, očigledno su u Facebooku dobro procijenili da će WhatsApp nastaviti raste, što se potvrdilo upravo ovih dana…



Na WhatsApp službenom blogu su s neskrivenim oduševljenjem i ponosom objavili kako je broj korisnika njihove aplikacije dosegao broj od jedne milijarde - dnevno!



Nema apsolutno nikakve dileme kako je riječ o super impresivnom rezultatu i strelovitom rastu, a ako se pogledaju i ostale brojke, jasno je da Facebook i WhatsApp “ruku pod ruku” grabe prema nastavku dominacije, koliko god mnogi i dalje ne razumiju zašto je Facebook kupio WhatsApp.



WhatsApp tako na sto baca brojku od milijardu i 300 miliona korisnika mjesečno, 55 milijardi poruka svakog dana, 4,5 milijardi fotografija podijeljenih unutar aplikacije svakodnevno, milijardu video zapisa svakog dana…



WhatsApp podržava 60 svjetskih jezika i zaista je postao istinski div digitalne komunikacije, bez obzira na sjajnu konkurenciju. Ono što je pomalo frapantno krije se u podacima broja korisnika svih usluga koje Facebook nudi, piše Dnevnik.hr.



Uz spomenutu milijardu na WhatsApp platformi, tu je 700 miliona Instagram korisnika, milijarda i 200 miliona onih koji koriste Messenger i dvije milijarde koliko ima sam Facebook.



Naravno, evidentno je da se radi o “miješanju” korisnika, no bez obzira na to, brojke koje ispadaju iz Zuckerbergovog magičnog šešira ostavljaju bez daha…

