Nakon 12 godina otkako su bivši uposlenici PayPala Chad Hurley, Steve Chen i Jawed Karim osnovali YouTube, najpopularniji servis za razmjenu videosadržaja dobio je novi izgled i logo.

Foto: 24sata.info

Proteklih godina logo YouTubea bio je poprilično nesavremen, sastavljen od dvije riječi od kojih je ona "Tube" bila u crvenoj kutiji.



"Imali smo tubu u tubi. To je čudno. Niko ustvari ne zna ni šta je to. Riječ 'tube' je sleng za televizijski set koji se koristio uz pomoć vakuumskih cijevi. Međutim, ni cijevi, tube ili televizije nisu ključ najvećeg videoservisa u svijetu koji posjećuje gotovo 1,5 milijardi ljudi mjesečno", rekao je Christopher Bettig, šef YouTubeovog Odjela za umjetnost i dizajn.



Zato danas YouTube dobija najveći estetski makeover ikada. YouTubeov logo je osvježen, tako da riječ "Tube" više nije izdvojena u crvenim okvirima. Akcent je sada na tipki "play" ispred riječi "YouTube".



Popularni videoservis također je uveo i nekoliko izmjena u dizajnu stranice i rasporedu pojedinih funkcija, kako na desktop verziji, tako i na mobilnoj.



Iz Odjela za umjetnost i dizajn kazali su kako im je prvobitna namjera bila ukinuti crveni YouTubeov znak "play" kako bi pojednostavili stvari, ali shvatili su da je on godinama postao važna karika njihovog brenda.



"Ta 'play' tipka koju naši korisnici stalno vide postala je ambasador našeg brenda i naša nezvanična skraćenica. Prilikom istraživanja, ustanovili smo kako je mala razlika između prepoznavanja ikone s tipkom 'play' i same riješi 'YouTube'", kazali su YouTubeovi dizajneri.



