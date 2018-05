YouTube Music biće novi i to besplatni servis za streaming muzike koji će zato imati reklame. Muziku će se moći streamati preko desktop i mobilne aplikacije. Taj servis (koji je najavljen već za dva dana) biće, svakako, konkurent servisima kao što su Spotify i Deezer i radiće na sličnom principu.

Foto: 24sata.info

Dobivaće se lista preporučenih izvođača i pjesama temeljenih na preferencijama u muzici koja se sluša. Pretraživanja neće biti samo klasična preko naziva pjesme ili imena izvođača, nego čak i preko teksta. Razveseliće to mnoge koji traže pjesmu kojoj ne znaju tačan naziv.



Ako nema alergije na reklame i banere, u navedenom servisu će biti moguće uživati besplatno. Baš kao kod Apple Music i Spotifya. Ako to ipak nije slučaj, postojaće i YouTube Music Premium koji će koštati 9.99 dolara mjesečno, a nudiće nekoliko dodatnih mogućnosti.



Neće imati reklama, ali će biti moguće i slušati muziku u pozadini te skidati istu na svoj uređaj. To znači mogućnost ugašene aplikacije na mobilnom telefonu uz slušanje te skidanje muzike za offline slušanje.



Sve je to u stvari samo – Google Music. Oni koji trenutno plaćaju Google Play Music dobiće besplatno YouTube Music Premium i njima se ništa neće promijeniti. Neće izgubiti playliste niti historiju.







(24sata.info)