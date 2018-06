Mladi u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) sve manje koriste društvenu mrežu Facebook. Od ove društvene mreže poplarniji su Snapchat, Instagram i YouTube.

Ilustracija / 24sata.info

Istraživanje Centra "Pew" pokazuje da Facebook nije više tako popularan kao ranije. Ispitivanje provedeno od 7. marta do 10. aprila, a tokom kojeg su korištene preporuke i korištenje pametnih telefona mladih uzrasta od 13 do 17 godina, pokazuje da 51 posto mladih koristi Facebook, 69 Snapchat, 72 posto Instagram i 85 YouTube.



Podsjetili su i na isto istraživanje provedeno 2015. godine kada je objavljen podatak da 71 posto mladih koristi Facebook, 52 Instagram i 41 Snapchat.



Također, došli su i do podatka da 95 posto mladih koristi pametne telefone. Više od 30 posto ispitanika uticaj društvenih mreža smatra pozitivnim, a 24 posto negativnim.





(AA)