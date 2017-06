Svakodnevno stavljanje mobilnog telefona na punjač moglo bi postati stvar prošlosti jer bi novi materijal na kojem se radi omogućio da bateriju punimo samo svaka tri mjeseca.

Naučnici sa Univeziteta u Mičigenu i Kornelu razvijaju novi magnetno-električni multiferorni materijal koji će uz pomoć tankog sloja atoma stvarati magnetno-polarni sloj koji će se na jednostavan način moći prebacivati s pozitivnog na negativan naboj, prenosi Poslovni.hr. To znači da će za prenos podataka koristiti izuzetno malo energije.



Kako piše Independent, uređaji danas koriste pet odsto proizvedene energije i potreban im je stalni dotok električne energije. Predviđa se da će do 2030. godine potrošnja energije elektronskih uređaja dostići procenat do čak 50 odsto.

(24sata.info)