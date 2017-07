Milionima korisnika pametnih uređaja širom svijeta jedan od većih problema je slaba konekcija interneta i bespotrebno spajanje mobitela na loš signal WiFi-ja. Kompanija Apple je najavila kako sa operativnim sistemom iOS 11 planira riješiti ovaj problem.

Foto: 24sata.info

Većina mobitela automatski pamte neku internet konekciju kako bi se mogli ponovo povezati na nju. Najčešće mnogima to dobro dođe ukoliko se svakodnevno kreću po istim kafićima, trgovačkim centrima, restoranima... Međutim, to zna biti i jako loše jer WiFi signal, kada je uključen, konstantno traži internet na koji se može povezati. Nekad mu je dovoljan jako slab signal, a koji korisnicima nije od pomoći jer ne može pokrenuti pretraživač, a kamoli aplikacije.



Apple sa sistemom iOS 11 planira zaustaviti mobitele prilikom automatskog spajanja na slabu mrežu. Iako će korisnici novih iPhonea moći odabrati da zapamte i nastave se automatski spajati na neku mrežu, iOS 11 im to neće uvijek dozvoljavati. Naime, samo će mobitel moći procijeniti da li je neka konekcija dobra ili loša, to jest dovoljno brza ili spora.



To znači da će novi iPhone podržavati samo brzu konekciju i neće se spajati na one sa slabim signalom. Koliko to mnogima zvuči dobro, toliko je i onih koji ne podržavaju ovu odluku Applea jer smatraju kako gube priliku da iskoriste i slab signal u situacijama kad nemaju nikakav.

(Klix)