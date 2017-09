Appleov sljedeći flagship telefon zvat će se iPhone X, a ne iPhone 8 kako je tvrdila većina svjetskih tech medija, piše holandska web stranica iCulture. Zapravo, 12. septembra će biti predstavljen iPhone 8, ali to neće biti uređaj koji očekujemo.

Foto: Agencije

iPhone X se neće čitati kao "iks" nego kao "deset", a iCulture tvrdi da je tu informaciju dobio direktno iz Appleovog sjedišta u kalifornijskom Cupertinu. iCulture je bio upravu u nekoliko navrata, pogotovo kada su u pitanju Appleovi uređaji, tako da mnogi tehnomani smatraju kako vrijedi svoje povjerenje usmjeriti ka holandskim novinarima.



Medijska nagađanja o Appleovom smartphoneu gotovo su se posložila u njegovom navodnom imenu – iPhone 8, tako da bi ime iPhone X značilo da 95 posto vodećih medija nije imalo dobre informacije.



Svakako iPhone X djeluje kao razumnije rješenje jer se ove godine obilježava 10. godišnjica postojanja najpoznatijeg Appleovog proizvoda.



Ipak, Apple bi trebao predstaviti uređaj koji će nositi ime iPhone 8, ali to će zapravo biti do sada slabo najavljivane unapređene inačice iPhone 7 kodnih naziva iPhone 7s and 7s Plus.



(Klix.ba)