Nakon desetljeća velikog rasta, tržište pametnih telefona naglo je zastalo.

Foto: AFP

Istraživanja pokazuju da je prodaja pametnih telefona prošle godine prvi put pala otkad je 2007. predstavljen iPhone, a početni podaci za ovu godinu pokazuju da će doći do daljnjeg usporavanja.



Analitičari tvrde kako je za to zaslužno nekoliko faktora, uključujući nedostatak novih značajki koje bi zadivile potrošače, dulje korištenje telefony, kao i zbog zasićenja ključnih tržišta, poput kineskog, koja su poticala rast.



"Tržište je stiglo do vrhunca, to je suština", tvrdi Bob O'Donnel, analitičar i konzultant iz tvrtke Technalaysis Research koja se bavi analizom tržišta.



"To zasigurno nije kraj za pametne telefone, to je kraj rasta njihovog tržišta", dodao je.



Do zasićenja je došlo slično kao što se to dogodilo u slučaju tableta i osobnih računala nekoliko godina ranije.



"To ne znači da nije riječ o jakom tržištu - ono je ogromno - no to znači da prodavači moraju početi drugačije razmišljati", istaknuo je O'Donnell.



Prodavači pametnih telefona ne smiju više računati na brzorastuću prodaju i umjesto toga moraju biti kompetitivniji u nadmetanju s konkurencijom, smatraju analitičari.



Samsung i dalje predvodi na tržištu, no prednost te južnokorejske tvrtke pred američkim Appleom se smanjuje. Na trećem mjestu je kineski Huawei, a brzo raste i njihov državni rival Xiaomi, usprkos tome što nije prisutan na američkom tržištu.





(Hina)