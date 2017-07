Federalni hidrometeorološki zavod, zbog visoke dnevne temperature zraka i visoke vrijednosti UV indeksa izdao je narandžasti meteoalarm u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Narandžasti meteoalarm važi od od 30. jula do 6. augusta i to u vremenskom intervalu od 13:00 do 18:00 sati.



Očekivane maksimalne temperature zraka su od 32 do 39, lokalno na sjeveru i jugu BiH su moguće i maksimalne vrijednosti od 40 do 41 stepen.

(FENA)