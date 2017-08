Predsjednik Srpske demokratske strankeiz Republike Srpske Vukota Govedarica pozdravio je predstojeću posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Sarajevu.

"Ona je značajna i za Srbiju i za BiH, a posebno za RS. Kada osmotrimo stvari, vidjećemo da je ta posjeta značajna i za cijeli region, jer stabilnost Zapadnog Balkana dobrim dijelom zavisi i od dobrosusjedskih odnosa među državama koje su nekada imale konfliktnu poziciju", rekao je Govedarica u intervjuu za sarajevski portal Vijesti.ba.



Prema njegovim riječima, odgovorne politike grade dobre odnose, dok neodgovorne politike grade konflikte.



"Predsjednik Vučić, kao odgovoran čovjek i političar, apsolutno dobro to razumije", istakao je lider SDS-a.



Prema njegovim riječima, Vučić je imao više razloga da zamrzne odnose sa BiH, ali na sreću Srba u ovoj zemlji, do toga nije došlo.



"On je pokazao spremnost i opredjeljenje da gradi dobre odnose i na taj način jednim dijelom da notu moderne nacionalne politike Srbije. To zaista treba pozdraviti", kazao je Govedarica.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće 7. i 8. septembra u dvodnevnoj posjeti BiH.

