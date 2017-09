Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas novinarima u Sarajevu da je uvjeren da Srbija i Bosna i Hercegovina mogu dostići trgovinsku razmjenu u iznosu dvije milijarde eura te da "svi zavisimo jedni od drugih".

Foto: 24sata.info

- Kada dođete do dvije milijarde razmjene, postajete najvažnija zemlja partner drugoj zemlji. Poslije toga nema više političkih igara, a prioritetni cilj postaje očuvanje stabilnosti i mira - istakao je.



Vučić, koji se danas sastao s predsjedavajućim i članovima Predsjedništva BiH, rekao je da su o ovoj temi iskreno i otvoreno razgovarali, izrazivši uvjerenje da je to u interesu i BiH i Srbije.



- Ako pogledate strukturu izvoza obje zemlje, to je upravo ono što nam je potrebno - dodao je.



Također je kazao da ukoliko se pogleda u kom smjeru ide Evropa, a to je "pravljenje zemalja različitih brzina", vidi se da se ukazuje velika šansa za "zapadnobalkansku šestorku".



Ova "šestorka", naglasio je, može sebe predstaviti kao novu snagu koja može donijeti značajan ekonomski rast te biti predstavljena kao značajniji partner Evropskoj uniji, nego što su to, kako je rekao, možda danas pojedine zemlje članice EU.



Poručio je da je Srbija spremna da razgovara o svakoj vrsti uklanjanja barijera, za koje bi formirali delegacije, ali i da razgovara o uklanjanju svih procesnih problema koji postoje.



- Samo na hrani i na poljoprivrednim proizvodima uštedili bismo 7 do 10 posto, s manje čekanja na granica - zaključio je Vučić.



Predsjednik Republike Srbije boravi u dvodnevnoj, prvoj bilateralnoj posjeti BiH u svojstvu predsjednika te prvoj posjeti BiH na predsjedničkom nivou nakon šest godina.

(FENA)