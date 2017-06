Neko će na sebe morati preuzeti da počne isključivati iz prava lažne borce, lažne invalide, lažne pripadnike Armije RBiH, MUP-a i HVO-a. Neko će morati na sebe preuzeti odgovornost da konačno isključi duple korisnike koji imaju primanja po istom osnovu u BiH i Hrvatskoj

Salko Bukvarević / 24sata.info

Jedna stolica sinoć u stolačkoj čaršiji ostala je prazna na velikom iftaru na kojem su bili bošnjački član Predsjedništva BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, premijer Vlade Federacije BiH, kao i predsjedavajući Parlamenta FBiH i nekoliko ministara. Jedini je izostao federalni ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević. Taj čovjek je u najnezahvalnijoj fotelji u Vladi Federacije BiH.



Danas se Bukvarević konačno odvažio i izišao pred ratne veterane koji pet dana protestuju ispred zgrade Vlade FBiH. Bukvarević je obećao veteranima da će se ići prema jednom krovnom Udruženju boraca, što je jedan od ciljeva ratnih veterana, ali o novčanoj naknadi od 326 maraka ministar Bukvarević ništa nije govorio. Njegova priča da na poziciji ministarstva nema taj novac postaje deplasirana. Na poziciji ministarstva je novac kojim se plaćaju lažni borci, iz lažnih udruženja lažni invalidi, pobjegulje i dezerteri.



Famozni organizatori otpora koji su se upeterostručili, ranjenici su se utrostručili, kao i invalidi. Sve su to dozvoljavali svih ovih godina svi ministri do jednoga, iz obadvije stranke koje su vladale ovim resorom,a to su SDA i SDP. Ništa Zukan Helez nije pomogao Salki Bukvareviću, niti je isti Helez bio u mogućnosti drastično reagovati nakon kriminala i skandala koji je iza sebe ostavio Zahid Crnkić, uvjerljivo najlošiji i najgori ministar za pitanja boraca.



Suada Hadžović i Ibrahim Nadarević su u prosjeku iznad Heleza i Bukvarevića, ali je zato Crnkić napravio najveći haos i sada smo u situaciju u kakvoj jesmo. Neko će na sebe morati preuzeti da počne isključivati iz prava lažne borce, lažne invalide, lažne pripadnike Armije RBiH, MUP-a i HVO-a. Neko će morati na sebe preuzeti odgovornost da konačno isključi duple korisnike koji imaju primanja po istom osnovu u BiH i Hrvatskoj.



Što više odugovlače i ne žele da se suoče s rješavanjem ove problematike, to sve više upadaju u ''živi pijesak''.

