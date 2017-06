Collice renallis su vrlo opasne, i spucale su me po onom snijegu i ledu. Zoran Čegar mi je svjedok. Pomogao mi je da uđem u kola Hitne pomoći. Na KCUS-u su me primili srdačno i ljubazno. Bez obzira što nisam imao ni knjižice, ni osuguranja, jer sam iz drugog kantona

U Klinici za uho, grlo i nos KCUS-a prije nekih tačno 18 godina voljeli su doktori primati novčane poklone, darove i mito. Dobro se sjećam kako sam pokušao sanirati hroničnu upalu srednjeg uha (Ottitis media externa) prouzrokovanu jakom detonacijom granate koja me ranila na izvršavanju borbenog zadatka 7.januara 1994.godine. Osim pokupljenih desetak gelera i popucalih bubnjića u srednjem lijevom uhu od čega ću postati gluh 70 posto na to uho, ostale su i trajne posljedice.



Naime, prema našim doktorima i liječnicima iz tog perioda, a i godinama kasnije, nisam mogao zaraditi zasluženi status ratnog vojnog invalida. Trebalo im je, doktorima mislim, kao i onda 1999.gdine na ORL Klinici, tako i ovima po raznim bolnicama, kabinetima i ambulantima uvijek davati novac. Mito. Odvajati od gladnih usta djetinjih i njima donositi.



I to bi trajalo i trajalo ko zna koliko i ko zna dokle da ih se nije uhvatilo na djelu, u očitom falsificiranju liječničkih nalaza koji su rađeni u Splitu na jednoj privatnoj poliklinici koju će USKOK zatvoriti u sklopu velike akcije i afere s lažnim medicinskim nalazima izdavanim u BiH za ostvarivanje statusa ratnog vojnog invalida.



No, pustimo sada lažne nalaze i lažne invalide, doći će vrijeme da se i to obračuna i podvuče crta. Za moju operaciju krajem prošlog stoljeća na KCUS u Klinici ORL otac je morao proputovati više od 320 kilometara u dva smjera i donijeti nešto para u koverti da mu sina jedinca operišu. Od svoje mizerne i male penzije i to je uspio. Da sam znao da je to učinio, vratio bih ga iz bolnice, a da je ''podmazao'' saznat ću tek nakon neuspjele operacije.



Polipi koji su se formirali u srednjem uhu nisu odstranjeni, a jedan medicinski zahvat poznat kao Polipektomija rađen mi je ''na živo''. Ni tada nisu bili radili aparati, bili su pokvareni, ili šta je već bilo, ne mogu se sjetiti više, samo znam da je na KCUS-u vladao haos, anarhija, kriminal i pljačka neslućenih razmjera. Tada će doktor Samir Kreso specijalizirati u Klinici ORL na KCUS-u i samo zahvaljujući njemu uspio sam nekako kutarisati iz pakla KCUS-a.



Isti doktor Kreso me u ratu operisao u Potocima kod Mostara poslije već spomenutog ranjavanja, a nismo u sanitetu imali anestetika. Komad daske u ustima i zubima zagristi (dok su se zubi još imali, 1994.godine). To bi bio anestetik i trpio bi se bol. Ali, dobro u ratu, ali zašto smo to trpili na KCUS-u pet godina poslije rata? I zašto je institucionalizirano mito u tim poratnim godinama.





Tada, podsjetit ću, na KCUS-u nije bilo Sebije Izetbegović, možda je tek studirala ili ko zna već šta je radila. Trebalo bi malo vidjeti šta su i gdje su 1999.godine bili Reuf Bajrović, Damir Mašić i ove galamdžije koji dižu vrevu oko KCUS-a i direktorice te ustanove. Ne pada mi na pamet biti advokat Sebiji Izetbegović, ali radi istine ne bi bilo loše pogledati i drugu stranu medalje.



Mito i korupcija su iskorijenjeni u KCUS-u i to je zasluga direktorice Sebije Izetbegović. Usluga koju pružaju je optimalna i vrhunska, posebno na hitnom prijemu gdje sam i sam bio tretiran 25.aprila prošle godine za vrijeme trajanja protesta ratnih veterana. Collice renallis su vrlo opasne, i spucale su me po onom snijegu i ledu. Zoran Čegar mi je svjedok. Pomogao mi je da uđem u kola Hitne pomoći. Na KCUS-u su me primili srdačno i ljubazno. Bez obzira što nisam imao ni knjižice, ni osuguranja, jer sam iz drugog kantona.



Pomogli su mi ljudi koji više ne smiju primati i uzeti darove i mito. I o tome ne razmišljaju. Kad ih upitate kako je to moguće, oni samo šapću i tiho izgovaraju njeno ime: Zavela je red. Šapuću li šapuću...



Stoga me čudi, zašto se van zidova KCUS-a prolamaju ovako ružne refleksije šaputanja unutar tih zidova. I skroz suprotne i krive refleksije odjekuju medijskim prostorom. Tako je zagluđujuće u toj medijskoj buci i halabuci, spin orkestriranoj u kuhinjama, da sam čuo i ako gluh 70 posto na lijevo uho. Koje me često zasvrbi. Kad hoće nagla vremenska promjena. Moj suvenir na vojničke dane.



