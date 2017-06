Naredne dvije sedmice u Bosni i Hercegovini obilježit će nestabilno vrijeme praćeno poslijepodnevnim pljuskovima.

Ilustracija / 24sata.info

Prema dugoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Intenzivnije padavine očekuju se na jugozapadu, zapadu i djelimično u centralnim krajevima naše zemlje. Manje padavina očekuje se na sjeveru, sjeveroistoku i krajnjem jugu Bosne i Hercegovine.



Jutarnje temperature zraka u periodu od 19. do 26. juna u Bosni će se kretati od 10 do 15, u Hercegovini od 14 do 19 stepeni. Najviše dnevne temperature u Bosni se očekuju od 25 do 30, a u Hercegovini do 34 stepena celzija.



Krajem juna i početkom jula temperature će biti u porastu pa će minimalne u Bosni biti od 18 do 23 stepena, a u Hercegovini od 19 do 24 stepena, dok se maksimalne dnevne prognoziraju do 34 u Bosni, a u Hercegovni do 36 stepeni celzija.





(Klix.ba)