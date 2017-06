Kad treba iz rovova u život, tog mjesta za njih odjednom nema, ustvrdio je sociolog Esad Bajtal, analizirajući proteste ratnih veterana (boraca) održane prošle godine ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Razgovarao: Nermin Bise



Uoči održavanja protesta ratnih veterana (boraca) 29.maja prošle godine uputili smo samo jedno pitanje uglednom profesoru, sociologu i analitičaru Esadu Bajtalu, o protestima ratnih veterana i boraca. Podsjećamo, šta je tada poručio Bajtal.



- Borci jednostavno traže svoje pravo. Pravo na ljudski dostojanstven život za koji su se borili.

I izborili.

A onda im je, naknadno - upravo to oduzeto!

Najkraće i bez uvijanja: Borci traže pravo na pravo svog prava da budu ljudi.

Samo to i ništa više.

Ko im to, i kojom logikom može oduzeti?



Dakle, sve je jednostavno.



Kad je trebalo u rovove bilo je mjesta.

Mjesta za smrt.

Kad treba iz rovova u život, tog mjesta za njih odjednom nema.



Put prava je put života.

Borci samo traže pravo na to pravo!



Svoje ljudsko pravo!

Šta je tu nejasno?





I šta zapravo traže borci?



Traže da se s papira pređe na život.

S riječi na djela.

Sa obećanja na njihovo ispunjenje.



Sve dalje je samo priča koja zamagljuje taj elementarni smisao boračkih zahtjeva.



A zna se kome magla treba.



Zajednička boračka borba je sasvim legalna i legitimna.

Jer, problemi boraca su isti, zajednički, ljudski jednako bolni i urgentni.



