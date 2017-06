Percepcija koja se svakodnevno stvara o navodnoj neposrednoj opasnosti od terorizma u BiH i stvarno stanje na terenu sada su već u tolikoj suprotnosti da se sve više bojim mogućnosti da se ovdje inscenira teroristički napad da bi se konačno i u praksi dokazale ove tvrdnje. Upozorio je to u izjavi za “Avaz” profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i stručnjak za terorizam Vlado Azinović.

Propali pokušaj



Dodao je da se ovakav scenarij čini još vjerovatnijim u kontekstu hibridnog rata koji se vodi protiv BiH, a čiji je cilj omesti ili potpuno zaustaviti njenu integraciju u EU i NATO.



- Teroristički napad u BiH savršeno bi se uklopio u aktivnosti koje se ovdje provode u sklopu tog hibridnog rata, posebno nakon propalog pokušaja da se zaustavi ulazak Crne Gore u NATO - kazao je Azinović.



On ide čak i dalje te tvrdi da BiH trenutno nema problem s terorizmom.



- Posljednji teroristički napadi dogodili su se ovdje 2015. godine i oba su izveli takozvani vukovi samotnjaci. S druge strane, već mjesecima smo svjedoci terorističkih napada koji se događaju na Zapadu. Europol je prošle sedmice objavio da su tokom prošle godine u zemljama EU planirana, pokušana ili uspješno izvedena 142 teroristička napada. Više od polovine tih napada dogodio se u Velikoj Britaniji (76), Francuskoj (23), Italiji (17), Španiji (10), Grčkoj (6), Njemačkoj (5), Belgiji (4) i u Holandiji jedan - istakao je Azinović.



Dodao je da je u tim napadima ubijeno više od 140 osoba, a oko 400 ih je ozlijeđeno.



- Stoga uopće ne vidim kako je BiH više ugrožena terorizmom od ostatka Evrope - rekao je Azinović.



Prema njegovim riječima, sigurnosne agencije u BiH vrlo detaljno prate sve trendove povezane s odlascima bh. građana na strana ratišta.



- Poimenično je identificirano nešto više od 280 osoba koje su od 2012. do 2016. godine otišle, vratile se, poginule ili su još u Siriji i Iraku. To su ljudi iz BiH i naše dijaspore. Neki od njih čak formalno više i nisu državljani BiH - naglasio je Azinović.



Namjerno trovanje



Ističe da se vjeruje da je trenutno u Siriji još oko 60 muškaraca i pedesetak žena porijeklom iz BiH.



- Ovi podaci su više puta objavljivani, a domaći su mediji detaljno izvještavali o ovom fenomenu. Nema nikakvih velikih tajni, ali stalno upadamo u iste zamke jer vjerujemo da ljudi koji nas uvjeravaju u suprotno ne poznaju činjenice i da to čine iz neznanja. Međutim, oni vrlo dobro znaju kako stoje stvari, ali isto tako znaju i zašto uvode alternativne činjenice, kojima nastoje zatrovati javni prostor i uvesti nepovjerenje i strah - zaključio je Azinović.



U prošloj godini 142 teroristička napada na tlu Evrope



76 - Velika Britanija

23 - Francuska

17 - Italija

10 - Španija

6 - Grčka

5 - Njemačka

4 - Belgija

1 - Holandija



