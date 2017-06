Saborna crkva Svete Trojice u Mostaru koja je u izgradnji proslavila je jučer krsnu slavu Silazak Svetog Duha na apostole - Trojčindan, i prvi put nakon 24 godine zazvonila su zvona sa zvonika Saborne crkve.

Saborna crkva Svete Trojice / 24sata.info

Liturgiju je služio prijeratni starješina Saborne crkve protojerej Aleksa Zubac uz sasluženje brojnog sveštenstva Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske.



On se prisjetio da je posljednja služba pod krovom Saborne crkve služena u aprilu 1992. godine na Vaskrs, te izrazio nadu da će iduće godine liturgija biti služena pod bakarnim umjesto pod nebeskim krovom.



I mostarski paroh Radivoje Krulj očekuje da bi crkva mogla biti pokrivena do kraja godine. "Počeli su radovi na centralnoj kupoli, a ove godine trebalo bi završiti zvonik i pokriti crkvu, ako se ispune obećanja koja imamo od Vlade Srbije i Vlade Federacije BiH", kaže Krulj.



On je dodao da bi time završili građevinske radove, ali da ostaje još mnogo posla na završetku radova kada je riječ o ukrašavanju crkve i uređenja partera. Trenutno se radi usporenom dinamikom zbog ograničenih finansijskih sredstava.



"Kao što su ove godine zvona sa zvonika pozivala vjernike na molitvu, da Bog da da uvijek vjerne pozivaju na molitvu, a sve građane ovog grada na mir, ljubav i suživot", poručio je paroh Krulj, dodavši da kako raste crkva, tako će rasti i broj vjernika koje se okupljaju oko crkve.



Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić čestitao je vjernicima slavu Saborne crkve izrazvši nadu da će crkva koja je bila jedan od najljepših objekata u gradu uskoro zablistati u svom punom sjaju.



"Nadam se da će i Mostar zablistati u punom sjaju. I srpska zajednica je dio ovog grada i nadam se da će tako ostati. Mostar je istinski multietničan grad i važno je da se Srbi ovdje osjećaju kao svoji na svome, kao i ostala dva naroda", rekao je Bešlić.



Kum slave Radoslav Rađenović iz Beograda rekao je da ga za Mostar vežu iskreni prijatelji i dragi ljudi i da je zato odlučio kumovati. "Ja sam zavolio Mostar, a Mostar mene", dodao je Rađenović.



Mostarski Srbi s nestrpljenjem iščekuju izgradnju crkve, jer je ona jedan od simbola grada na Neretvi, ali i simbol srpskog identiteta u ovom gradu.



Saborna crkva u Mostaru, koja je izgrađena 1873. godine i bila jedan od najvećih i najljepših pravoslavnih hramova na Balkanu, zapaljena je 15. juna 1992. godine na Trojčindan, a nakon toga i minirana od pripadnika Hrvatskih oružanih snaga.



Na proslavi krsne slave Saborne crkve okupili su se brojni vjernici, ali i predstavnici gradske i kantonalne vlasti, istočnohercegovačkih opština i katoličke crkve.



Nena obnova počela je 2008. godine i jedini je veliki vjerski objekat u BiH koji nije obnovljen. Crkva se nalazi na listi zaštićenih nacionalnih spomenika BiH i u Uneskovoj je zaštićenoj zoni.



(SRNA)