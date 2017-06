Jake mjere bezbjednosti primijećene su juče ispred banjalučke Hirurgije, gdje je, zbog operacije, iz fočanskog Kaznenopopravnog zavoda transportovan Veselin Vlahović Batko, koji je osuđen na 42 godine zatvora za ratne zločine.

Veselin Vlahović Batko / 24sata.info

Zvanične potvrde o tegobama koje ga muče zasad nema, ali je, navodno, u pitanju kamen u bubregu.



Ispred ulaza u Hirurgiju, nešto prije 11 časova, ekipa "Nezavisnih" uočila je policijski kombi zatamljenih stakala, a potom i daster, s tim što postoje informacije da je nekoliko časova ranije na toj lokaciji bilo mnogo više policajaca. Naime, primijećeno je, kako neki kažu, čak pet do šest automobila s rotacijom.



Upravo juče je, kako nezvanično saznajemo, Vlahović i dovezen u Banjaluku, a operacija bi, po našim saznanjima, trebalo da bude obavljena već danas. Nije poznato koliko će dana ostati na liječenju, ali njegovo zdravstveno stanje, sudeći po riječima upućenih, nije ozbiljno.



Radivoje Lazarević, advokat Vlahovića, potvrdio je za "Nezavisne" da je Batko u bolnici, te da je riječ o rutinskoj operaciji.



"Ne znam do kada će ostati u bolnici, neće puno. Ima neko razbijanje kamena u bubregu, otprilike, tako nešto. Imao je odavno zdravstvenih problema i sad se ukazala potreba da to mora da riješi. Nije ništa ozbiljno", rekao nam je Lazarević.



Iz Univerzitetskog kliničkog centra RS rečeno nam je da im je pacijent upućen radi operativnog liječenja, s tim što bez njegovog pismenog pristanka nisu ovlašteni da iznose pojedinosti koje se tiču liječenja i zbrinjavanja pacijenta, niti o njegovom zdravstvenom stanju.



Za Vlahovića, kojeg zovu i monstrum s Grbavice, u ljeto 2014. godine je Apelaciono vijeće Suda BiH donijelo drugostepenu presudu, kojom mu je sa 45 godina zatvora kaznu smanjilo na 42 godine. Kažnjen je za zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići 1992. godine.



Proglašen je krivim za najmanje 30 ubistava, silovanje većeg broja žena bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, kao i premlaćivanje, maltretiranje i pljačkanje građana nesrpske nacionalnosti. Pošto mu je, dakle, izrečena pravosnažna presuda kojom je kažnjen sa 42 godine zatvora, on je iz pritvorske jedinice Suda BiH prebačen na izdržavanje kazne u KPZ Foča.



Obezbjeđivanje osuđenika, tokom liječenja, uobičajena je praksa, a jedan sličan primjer zabilježen je i u martu, kada je serijski ubica Goran Kotaran (33) uz jake mere obezbjeđenja prebačen iz KPZ-a Foča u UKC RS, gdje su ga čuvali do zuba naoružani čuvari. Kotarana je tada u Banjaluku, zbog zdravstvenih problema s nogom, dovela Interventna jedinica Sudske policije RS iz KPZ Foča, gdje robija 20 godina po pravosnažnoj presudi Vrhovnog suda RS iz decembra 2008. godine zbog dvostrukog ubistva u Kozarskoj Dubici.



(NN)