Od Nezuka kod Kalesije pa do Potočara i ove godine će u Maršu mira učestvovati hiljade muškaraca, žena i djece iz svih dijelova svijeta, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: 24sata.info

Hodat će više od 100 kilometara u znak sjećanja na hiljade ubijenih na putu ka slobodnoj teritoriji poslije pada Srebrenice jula 1995. godine i počinjenog genocida. Hiljade Srebreničana, među kojima je bilo i žena i djece, je tog toplog jula 1995. godine krenulo na "put spasa ili smrti". Mnogi su ubijeni u šumama oko Srebrenice ali ima i onih koji su uspjeli doći do slobodne teritorije Nezuka. Već više od deset godina organizuje se Marš mira koji je, pored komemoracije i dženaze žrtvama, jedna od glavnih aktivnosti u sklopu obilježavanja 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.



Munir Habibović, koji je na čelu organizacionog pododbora za Marš mira potvrdio je da do danas imaju prijavljenih oko 2.500 učesnika ovogodišnjeg Marša mira.



"Prijave i dalje traju. Mi smo bili za organizovane grupe odredili neki datum do 20. juna, međutim, zbog malo većeg interesovanja produžen je taj rok za prijave organizovanih grupa do 1. jula", pojasnio je Hebibović.



Sve je to u cilju, kako je kazao, adekvatne pripreme i obezbjeđivanja mjesta za kampovanje.



"Ove godine smo uveli i novitet za organizovane grupe, za njihova vozila koja idu u logistici, da obezbijedimo akreditacije da mogu bezbijedno da ulaze u kampove", istakao je Hebibović.



Kada su u pitanju individualne prijave one ostaju na snazi do 8. jula, pred sam početak Marša mira i polaska iz Nezuka.



"Mi smo obišli cijelu trasu i imamo dosta radova. Znači, trasa će biti spremna 3. jula, kada imamo završno izviđanje trase gdje ćemo odrediti tačne lokacije logora i kampova. Mi bismo faktički 4. već mogli da startujemo", rekao je Habibović za AA.



Učesnici i ove godine dolaze iz svih dijelova svijeta.



"Imamo najveću grupu iz Turske, prijavljeno je 115 učesnika. Zatim, imamo jednu delegaciju ljekara i medicinskih tehničara koji su izrazili želju da pomognu učesnicima Marša mira, oni dolaze i Irana i ima ih 94. Imamo naše grupe iz Švicarske, Holandije, Amerike, to su grupe koje su i do sada dale svoje učešće u Maršu mira. Ove godine imamo i novitet, učesnike biciklističkog maratona iz Mostara", pojasnio je Habibović.



Očekivanja su da će i ove godine, kao i prethodnih, biti oko 5.000 učesnika, iako je Habibović mišljenja da bi moglo biti i više od tog broja.



Na trasi od Nezuka pa do Potočara učesnici prolaze maršrutom: Nezuk - Baljkovica - Parlog - Crni Vrh - Snagovo - Liplje - Jošanica - Donja Kamenica - Bakrači - Glodi - Udrč - Cerska - Kaldrmica - Đugum - Mravinjci - Burnice - Kameničko Brdo - Ravni Buljim - Jaglići - Šušnjari - Budak - Potočari (Memorijalni centar).



U Memorijalnom centru u Potočarima 11. jula bit će klanjana dženaza-namaz i obavljen ukop na desetine novih identifikovanih posmrtnih ostataka žrtava genocida, kojeg su u julu 1995. godine počinile Vojska i policija RS, kao i paravojne formacije iz RS i Srbije nad Bošnjacima ”zaštićene zone UN-a”.

(aa)