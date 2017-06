Akcija „Iznajmljivači sa srcem“, koja je počela u Hrvatskoj, a u koju su uključeni privatni iznajmljivači na moru koji tokom ljetne sezone besplatno ugoste porodice s djecom sa posebnim potrebama, polako zaživljava i u našoj zemlji.

Naime, akcija je počela na društvenoj mreži osnivanjem grupe „Iznajmljivači sa srcem“. Ideja je krenula iz Postira na Braču, a munjevitom brzinom se proširila internetom, a potom i bh. obalom. Među domaćinima koji su odlučili otvoriti svoja vrata roditeljima i djeci sa posebnim potrebama, te im omogućiti besplatno ljetovanje u našoj zemlji je i Đemila Talić Gabriel, počasna konzulica BiH u Novom Južnom Velsu, i njen suprug Chris Gabriel.



Oni će, naime, u septembru na ljetovanju u Neumu ugostiti djecu sa Downovim sindromom i autizmom i njihove roditelje.



- Zahvalila bih se mojoj susjedi iz Neuma Ines Glavinić i njenoj divnoj porodici koja je također dio akcije, a koja me je upoznala sa njom. Kako je upućena u moj humanitarni rad odmah me je nazvala i pitala da li i ja želim da se uključim, što sam naravno odsrca prihvatila. Sreća i osmjeh te djece ne mogu se mjeriti ni sa čim i nemaju cijenu. Imat ću čast da ugostim desetero djece koji dolaze sa roditeljima i svako dijete će kod mene boraviti sedam dana.



Djeca dolaze iz Sarajeva, Mostara i Prnjavora. Drago mi je da ću moći da im uljepšam i učinim ugodnim tih sedam dana na moru- kaže Đemila Talić Gabriel.



Verica Ignjić iz Prnjavora čiji sin Nikola ima autizam sa porodicom će u septembru gostovati kod gospođe Talić Gabriel. Kako kaže, svi su sretni zbog mogućnosti da besplatno ljetuju, jer se porodice sa djecom sa posebnim potrebama susreću sa brojnim teškoćama, a djeca su diskriminirana.



- Ovo je prvi put da ćemo ići u Neum zahvaljujući akciji. Akcija je krenula preko Facebook grupe u koju me je uključila jedna gospođa. Svim roditeljima djece sa posebnim potrebama ovo puno znači, jer neka djeca nikada nisu ni vidjela more. Mi nismo mogli ni zamisliti da neko može biti tako human i imati veliko srce da ustupi nama svoj dom za takvo nešto. U Neum kod gospođe Đemile ide naša kompletna porodica, ja, suprug, sin Nikola koji ima 11 godina i kćerka Nikolina. Nadam se da ćemo uspjeti da se sretnemo i upoznamo sa gospođom Đemilom. Bit ćemo šest dana početkom septembra jer nam počinje školska godina, a učiteljice će nam to opravdati. Neke porodice su već bile na hrvatskom primorju i vratile se zadovoljne, kažu da su ih odlično dočekali i da im je bilo jako lijepo - kaže gospođa Ignjić.







