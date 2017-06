Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Carmel Agius, tokom boravka u Bosni i Hercegovini, posjetio je Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995. u Sarajevu i tom prilikom poručio da prošlost ne smije biti zaboravljena.

Foto: AA

Kao dio stalne postavke u Muzeju se nalaze i izložba Haškog tribunala, arhivska građa, video svjedočenja, dokumentarni filmovi, kao i dokazni materijali korišteni pred sudom u predmetima ratnih zločina.



Agiusa je dočekao i kroz Muzej proveo Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša u BiH.



"Impresioniran sam, nije lako napraviti takvu muzejsku postavku. Sjećam se, prošle godine sam obišao Auschwitz i bio sam veoma impresioniran tamošnjom postavkom i cijeli život ću biti impresioniran time, to je ostavilo na mene utisak. To isto mogu da kažem i za ovu muzejsku postavku", kazao je Agius nakon obilaska Muzeja zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995.



Tokom 16 godina, koje je proveo kao sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, vidio je puno toga što može da izazove rat.



"Treba planirati za budućnost i gledati naprijed. Ali se ne smije zaboraviti prošlost i dobro je poštovati i sjećati se onih koji su izgubili živote za vrijeme sukoba. Možda se na ovu postavku može gledati kao na nešto što nije baš najbolji put koji vodi pomirenju, međutim, ja upravo smatram da to vodi pomirenju", poručio je Agius.



Istakao je "da su ovo stvarne tragedije i stvarne smrti".



"Sve se to dogodilo i mora se sjećati ovakvih stvari. Istu sudbinu su imali pripadnici sve tri etničke zajednice. Izgubili su živote, izgubili su mnogo. Važno je da svi uvijek pamtimo, moramo da se pobrinemo da se ovakve stvari nikada više ne ponove", dodao je Agius.



Inače, Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida obiluje bogatom arhivskom građom i nudi multidisciplinarni pristup upoznavanju i istraživanju događaja na prostoru BiH u periodu 1992. - 1995. godina.



U njegovom sastavu su, između ostalog, i prostori koji govore o zločinima protiv čovječnosti, logorima, zločinima počinjenim nad djecom, masovnim grobnicama, genocidu u Srebrenici, te video izjave i svjedočenja žrtava, kao i projekcije filmova - ”Rat u Bosni i Hercegovini”, ”Gradovi pod opsadom”, ”Njihovim očima (Svjedoci pravde)”, ”Kraj nekažnjivosti- Seksualno nasilje pred Tribunalom”, ”Zločin pred Tribunalom (Prijedor, srednja Bosna, Višegrad), i ”Dubrovnik i zločin nad kulturnom baštinom!".



Svi sadržaji dostupni su za posjetioce na bosanskom, engleskom i turskom jeziku.



Na samom ulazu u Muzej nalaze se najpotresnije fotografije nastale prilikom ekshumacija u masovnim grobnicama na području Bosne iHercegovine, kao i osmrtnica 75-godišnjeg Ševala Tabakovića koji je ubijen u Višegradu 1992. godine. Ono što je posebna osobenost vezana za rahmetli Tabakovića jeste da je 1942. godine tada kao 25-godišnjak zarobljen od četnika u Višegradu, doveden na most Mehmed-paše Sokolovića, prerezan mu je vrat i bačen je u Drinu, ali je uspio isplivati i preživjeti. Isti scenarij Tabakoviću se desio pet decenija kasnije, samo što su ga ovaj puta vezali i bacili u Drinu. Drugi put nije preživio. Njegovo tijelo pronađeno je u jezeru Perućac.





(AA)