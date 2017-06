Isporuka pasoša građanima koji na svoje putne isprave čekaju mjesecima, bit će normalizirana u narednih pet do sedam dana, rečeno je za N1 u IDDEEA-i.

Foto: 24sata.info

No, isto su rekli i prošle sedmice. Postavlja se i pitanje kako je moguće da je do kašnjenja došlo zbog toga što kompanija Muhlbauer nije imala repromaterijal, premda joj je država za taj posao dala 10 miliona maraka.



Brojni građani nebrojeni put dolaze na šaltere, raspitujući se da li je njihov pasoš gotov, mjesecima nakon što su predali zahtjev. Takvih je, kako nam je potvrđeno, 40 hiljada u ovom trenutku.



Pitali smo ih, kada su predali papire za pasoš?



- "Prije mjesec i po dana. Kad dođem kažu ne znamo, dođi sutra, dođi sljedeće sedmice";

- "Prije dva mjeseca. Evo sada sam opet došao da vidim, kažu da je stiglo, da sada razvrstavaju pasoše", kazali su nam građani.



Ima i onih koji su dočekali da svoj novi pasoš drže u ruci.



- "Čekala sam skoro dva mjeseca. Meni nije poremetilo planove, ali poznajem ljude kojima jeste", kazala nam je jedna građanka.



Građani ispaštaju zbog toga što banjalučka kompanija Muhlbauer nije imala reporomaterijal za izradu pasoša.

Prema uvjeravanjima iz IDDEEA-e, zastoj u isporuci pasoša bit će riješen u narednih sedam dana.



"U petak je stigao repromaterijal, i oni sada rade punim kapacitetom, Imamo garanciju da će u narednih pet do sedam dana svi zahtjevi biti okončani", kazao je Arif Nanić za N1.



Prethodni ugovor sa banjalučkom kompanijom Muhlbauer već je istekao, zbog čega je Vijeće ministara BiH produžilo ugovor na još godinu dana, taj ugovor ističe 21. marta 2018. godine, upravo zbog toga da ne bi došlo do kašnjenja u isporuci pasoša.



No, u tome očito nisu uspjeli, jer je kompanija već u junu saopštila da nema reporomaterijala, zbog čega građani mjesecima čekaju na svoje putne isprave.



U martu je potipsan novi ugovor sa Muhlbauerom, vrijedan oko deset miliona maraka. Prema tom ugovoru, banjalučka kompanija se obavezala da će isporučiti 550 hiljada pasoša, ali očito da to nije bila u stanju da ispunu na vrijeme. Tender za nabavku pasoša propao je tri puta, a očito je da će propasti i aktuelni, raspisan u junu, nakon što se žalila francuska kompanija Gemalto.



Kompanija se žalila na uvjete iz tendera.Ranije se tvrdilo da ih može ispuniti jedino Muhlbauer. Novopostavljeni direktor IDDEEA-e kaže da nije upoznat šta se događalo prije njegovog dolaska.



"Ma nije namješten tender, nema govora o namještanju tendera. O kojem tenderu govorite. Ja nisam bio u prethodnom razdoblju, ne bih komentarisao", pojasnio je Nanić.



Muhlbauer je do sada na ovim poslovima zaradio najmanje 115 miliona maraka. Riječ o poslu stoljeća, jer su i revizori 2010. godine utvrdili da je IDDEEA omogućila Muhlbaueru zaradu šest do osam maraka po elektronskom čipu u ličnim kartama, premda je njihova realna cijena samo dvije marke.



Prvobitni ugovor na deset godina sa Milbauerom, koji je istekao početkom ove godine, i ponovno produžen na još godinu dana, sklopljen je mimo tendera, to jeste pregovaračkim postupkom, uz dogovor da se kompaniji avansno isplati 30 posto vrijednosti ugovora od 104 miliona.



Zbog sumnji u malverzacije uhapšen je bivši direktor IDDEEA-e, Siniša Macan, a istraga koju vodi Tužiteljstvo BiH, još nije okončana. Tako nikada nije rasvijetljeno postoji li povezanost ove afere sa poznatim političkim imenima, kako je to tvrdila zastupnica SDS-a, Aleksandra Pandurević.



Naime, sporni ugovor je potpisao tadašnji direktor Muhlbauera Danilo Petrović, zet Nebojše Radmanovića, a Pandurevićeva je tvrdila i da su sa banjalučkom kompanijom vlasnički povezani Milorad Dodik i Zlatko Lagumdžija.







(24sata.info)