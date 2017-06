Na području Potkozarja proglašena je epidemija mišje groznice zbog koje je do sada hospitalizovano 11 građana, a zaraza prijeti i okolnim naseljima i općinama, rekao je direktor Doma zdravlja Gradiška Tihomir Mihajlović.

Ilustracija / 24sata.info

"Ugroženo je cijelo područje Općine Bosanska Gradiška, a imam informacije i da su zabilježeni slučajevi u Bosanskoj Dubici, Bosanskoj Kostajnici, Srpcu, kao i u graničnom području Hrvatske, u Okučanima i Novoj Gradišci", kaže Mihajlović.



On je precizirao da je epicentar zaraze u Podgradcima, ali i istakao da ima zaraženih i u Grbavcima i Turjaku.



Mihajlović je naveo da su potvrđena tri nova slučaja i da je do sada ukupno evidentirano 11 zaraženih, pišu Nezavisne.



Prema njegovim riječima, dvije ekipe Doma zdravlja Gradiška su stalno na terenu i za tri dana obišle su 300 domaćinstava, a u planu je obilazak 1.000.



"Najugroženiji su poljoprivrednici, stočari i radnici u šumama jer češće dolaze u kontakt sa miševima, kao i svi koji ne peru ruke, a dolaze u dodir sa mokraćom, izmetom ili slinom miševa i pacova", kaže Mihajlović.



Svima koji se bave poljskim radovima ili radovima u zatvorenom prostoru, a postoji mogućnost ulaska miševa, on savjetuje korištenje zaštitne maske i rukavica, te da nakon posla obavezno obave ličnu higijenu.



"Oni koji imaju kontakt sa namirnicama koje su pri zemlji, poput zelene salate, crnog luka, špinata, jagoda moraju ih dobro oprati", kaže Mihajlović i podsjeća da je obavljena redovna deratizacija i da je u toku vanredna deratizacija mjesta na kojima se pojavila mišja groznica.



Direktor Doma zdravlja Kostajnica Zoran Torbica navodi da su u ovoj opštini zabilježena četiri slučaja mišje groznice prije dvadesetak dana i da nema novootkrivenih, ali je pokrenuta inicijativa za vanrednu deratizaciju.



Direktor Doma zdravlja u Srpcu Mirko Stojić kaže da u ovoj opštini trenutno nema zabilježenih slučajeva ove zaraze.



Prema navodima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, mišja groznica registrovana je samo u Gradišci.



"U našoj službi nismo zaprimili nijednu prijavu oboljenja od mišje groznice u ovoj godini, a nemam informacije da li je neki pacijent sa ovom dijagnozom hospitalizovan u Univerzitetskom kliničkom centru", rekla je Mirela Kasabašić iz Higijensko epidemiološke službe Doma zdravlja Banjaluka.



Stručnjaci apeluju da se građani jave ljekaru ako imaju simptome poput visoke temperature, drhtavice, glavobolje, zamućenja vida, crvenila i svraba očiju, crvenila kože, lica, vrata i prsa, bolova u grlu, žeđi i suvoće usta. U drugoj fazi bolesti javljaju se oštećenja bubrega, bolovi u trbuhu i krvarenja iz pojedinih organa.





(SRNA)