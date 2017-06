Oko 300 ratnih veterana i večeras je zanoćilo u šatorskom kampu ispred zgrade Vlade Federacije BiH.

Do sada nije postignut nijedan korak naprijed na relaciji ministarstvo i nekadašnji borci.



Kako nam je rekao Ibrahim Hasanović, borac iz Teočaka, očekivao je da će se pojaviti otpori iz mnogobrojnih udruženja, a posebno iz Saveza demobilisanih boraca koji se ogradio od protesta ratnih veterana.



Iz Teočaka je stiglo i pismo resornom ministru Salki Bukvareviću u kojem ga komandant tamošnje brigade upoznaje sa svojevrsnim dosjeima nekih od veterana koji se nalaze ispred zgrade Vlade Federacije BiH.



- Ne treba se na to osvrtati. Očekivali smo da će to uslijediti, i da će se još pojačavati kako naši protesti odmču. To nas neće pokolebati. Mi nemamo gdje dalje odavde, rekao nam je Hasanović.





