Muslimani u BiH, regiji i svijetu večeras će obilježiti najodabraniju noć u islamskom kalendaru Lejletu-l-Kadr. Radi se o noći u kojoj je počela objava Kur’ana, u kojemu se ona opisuje kao noć vrijednija od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći.

Foto: Anadolija

Imam sarajevske džamije Ferhadija Muriz ef. Hadžibaščaušević, u razgovoru za Anadolu Agency (AA), govoreći o značaju mubarek noći Lejletu-l-kadr, naglasio je kako muslimani imaju četiri mubarek noći, od kojih je najvrijednija upravo večerašnja noć Lejletu-l-kadr.



Naglasio je kako je najvažnija odlika ove noći činjenica da je u njoj počela objava Kur’ana, koji dolazi kao završna etapa u ciklusu slanja Božijih objava. Imam Hadzibaščaušević je istakao kako Allah dž.š. o noći Kadr govori u istoimenoj kur’anskoj suri, koju je i cititrao: “Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr - a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je boja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane”.



Hadžibaščaušević naveo je i ajet sure Bekara u kome Allah dž.š., Kur’an naziva uputom, a u kome se kaže: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla…”



Istakao je kako je ovome ajetu ključna riječ upravo “uputa”, odnosno “putokaz ljudima”.



“Allah. dž.s. je stvorio svijet i dao nam ga na raspolaganje, stvorio je planetu zemlju sa svim bogatstvima i resursima. Ona je data nama na raspolaganje, a pripada Allahu. Mnoga pitanja bi mi sami sebi postavljali da nam nije Objave, rješenja i odgovora koji se nalaze u Objavi. Mi ne znamo kada je ovaj svijet počeo, kao što ne znamo ni kada će završiti. Ne znamo kako izgleda džennet ni džehennem, ali nam Kur’an o svemu tome govori”, naveo je Hadžibaščaušević, te dodao:



“Dakle, Lejletu-l-kadr je noć u kojoj počela objava Kur’ana, koji predstavlja jedan pravilnik o našem životu, ne samo muslimana, nego svih ljudi. Kur’an je uputa svim ljudima. Svako će u toj riznici naći ono što traži”.



Govoreći o tome kako je najbolje da vjernici provedu ovu mubarek noć, Hadžibaščaušević je naglasio kako je svakako najbolje te noći posvetiti se ibadetu, klanjanu nafila namaza, učenju Kur’ana, te podvukao:



“Ipak, moramo upozoriti na činjenicu da ova mubarek noć jeste vrijedna, kao što je vrijedan i cijeli ljudski život. Dakle, to je jedna noć kao što su i sve druge noći. No, mi moramo u toj noći da napravimo jedan zbir onih stvari koje smo uradili tokom mjeseca ramazana”.



Značaj Lejleut-l-kadra, prema njegovim riječima, je za sve one koji svoj život postave na osnove koje Kur’an zahtijeva, odnosno koji ispunjavaju sve odredbe i zadatke koje Allah dž.š. traži od njih.



“Ova noć dođe kao zaključak. U tome je njen značaj, da čovjek vidi šta je uradio. Ono što nju čini najvrijednijom jeste činjenica da je u njoj počela objava Kur’ana”, poručio je imam sarajevske džamije Ferhadija Muriz ef. Hadžibapčaušević.



Centralna svečanost povodom Lejletu-l-kadra u Sarajevu, biće održana večeras prije teravih-namaza, u Gazi Husrev-begovoj džamiji s početkom u 22:00 sata. Tom prilikom prigodnim predavanjem prisutnima će se obratiti reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović. Obred zikra u noći Kadra u Gazi Husrev-begovoj džamiji, počet će pola sata nakon ramazanske noćne molitve teravih-namaza.



U svim džamijama Islamske zajednice u BiH i dijaspori, ova noć će biti obilježena posebnim molitvama i programima.





(AA)