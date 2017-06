Za kolektivnu dženazu u Potočarima 11. jula ove godine do danas spremni su posmrtni ostaci 68 osoba, potvrdila je za Anadolu Agency (AA) glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla Čengić.

Lejla Čengić / 24sata.info

”Do sada identificirano je 68 žrtava genocida koji će biti ukopani na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine", istakla je Čengić.



Međutim, naglasila je da ovo još nije konačan broj te da će i u narednom periodu biti održane identifikacije. Među do sada identificiranim, koji će biti ukopani na kolektivnoj dženazi ove godine, kazala je Čengić, nalazi se i šest maloljetnika.



Prema njenim riječima, u Podrinje identifikacionom centru u Tuzli nalazi se još posmrtnih ostataka koji su zvanično identificirani, dakle i DNK analizom i od strane porodica. Mešutim, uglavnom zbog nekompletnosti posmrtnih ostataka porodice se još nisu odlučile za ukop.



Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH je dodala da će nakon dženaze u Potočarima biti i reasocijacija odnosno kompletiranje naknadno pronađenih i identificiranih posmrtnih ostataka žrtava koje su ukopane u ranijim godinama.



Najmlađa žrtva, među do sada identificiranim, koji će biti ukopani na dženazi u Potočarima ove godine je Damir Suljić koji je imao samo 15 godina kada je ubijen u julu 1995.



Među identificiranim žrtvama je i jedna žena Đemila Mahmutović, koja je u trenutku smrti imala 33 godine i čiji bi posmrtni ostaci trebali biti ukopani na dženazi 11. jula ove godine.



Najmlađa žrtva koja je proteklih godina ukopana u Potočarima je novorođenče-djevojčica Fatima Muhić, a najstarija Šaha Izmirlić, rođena 1901. godine.



U genocidu u Srebrenici nakon pada ”zaštićene enklave UN-a” u julu 1995. godine Vojska i policija Republike Srpske, te pripadnici paravojnih formacija iz RS i Srbije ubili su najmanje 8.372 osobe. Još uvijek se traga za 900 do 1.000 žrtava genocida nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice.





(AA)