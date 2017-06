Iz budžeta Vlade Federacije BiH je u proteklom četverogodišnjem mandatu za prenadležnosti 103.000 ratna vojna invalida, te porodicama poginulih vojnika i dobitnicima ratnih odličja bivših pripadnika Armije BiH i Hrvatskog vijeća odbrane, isplaćeno više od 1,3 milijarde KM.

Foto: 24sata.info

Piše: Nermin BISE



Općinske organizacije za braniteljsko-invalidsku zaštitu bile su pokretač svih aktivnosti u sumnjivom pribavljanju lažnih liječničkih nalaza, na osnovu kojih su se masovno počele dijeliti invalidske mirovine. Začarani krug u labirintu prijevare, korupcije i mita, kasnije bi se postepeno sve više širio i komplicirao, a uključivao je sve više ljudi. Prema procjeni braniteljskih udruga u Federaciji BiH, oko 30.000 ratnih vojnih invalida (koji su to postali deset godina od prestanka rata) krivotvorilo je svoju dokumentaciju, a Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, uslijed brojnih poteškoća u svom radu, do sada je ustanovio da je veliki broj liječničkih nalaza krivotvoren. Na početku rada tog Instituta, a prema riječima direktora Instituta Zijada Hadžiomerovića, bilo je vidljivo da u tu instituciju stalno pristižu sumnjivi liječnički nalazi koji su izdani invalidskoj populaciji.







Braniteljske udruge ne žele otkrivati lažne invalide u svojim redovima



“Veliki broj tih predmeta bio je krivotvoren, pa smo pojedincima umanjili stupanj invalidnosti, a nekima i oduzeli to pravo”, ističe Hadžiomerović. Rezultate revizije prati i Ministarstvo za pitanja branitelj Vlade FBiH. Spomenuti Institut ustanovljen je Zakonom o osnivanju instituta za medicisnko vještačenje zdravstvenog stanja, kojeg je u aktualnom sazivu usvojio Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH. “Za osam mjeseci protekle godine, od 1. siječnja do 31. kolovoza 2010., Ministarstvo je u postupku upravnog nadzora i kroz rad liječničkih povjerenstava i medicisnko vještačenje Instituta, dobilo 511 nalaza i mišljenja od čega je u 119 predmeta korisnika prava utvrđen manji postotak invaliditeta, a u 232 predmeta, status ratnog vojnog invalida u potpunosti je ukinut. U istom razdoblju, u postupku inspekcijskog nadzora, za 156 korisnika osobne invalidnine ukinuto je svojstvo ratnog vojnog invalida”, kaže resorni ministar Zahid Crnkić. Ovo Ministarsto je početkom 2007.godine na svojoj web stranici objavilo popis svih ratnih vojnih invalida u FBiH s namjerom da stvarni ratni invalidi ukažu na one koji to pravo ne zaslužuju, odnosno, na one koji su do rješenja došli nelegalno, davanjem mita korumpiranim činovnicima braniteljskih udruga ili liječnicima iz povjerenstava koje su izdavale rješenja o stupnju invalidnosti. “Bio je to jedini način da istinski invalidi prstom pokažu u one lažne”, kazao je ministar Crnkić i tako probao skinuti odgovornost sa svog ministarstva i prebaciti je na lokalne braniteljske organizacije koje su izdavale polaznu dokumentaciju, ali i na liječnička povjerenstva.



No, reakcija lokalnih organizacija RVI je izostala jer oni, kako su javno poručivali iz udruga, nisu željeli, a ni htjeli, na sebe preuzimati odgovornost u otkrivaju lažnih invalida u svojim redovima.



“Ratni invalidi” i danas žive u Nizozemskoj, Švedskoj ili Norveškoj



Za potrebe ovog teksta, mi smo istraživali događanja na području općine Stolac i jasno nam je rečeno da ogroman broj korisnika invalidnina, niti je vidio rata, niti uopće živi u BiH.



“U Jedinstvenoj organizaciji boraca (JOB) Općine Stolac znamo za desetine slučajeva prijevara, jer imamo precizne podatke o učešću u redovima Armije BiH. Među invalidima su dezerteri i ljudi koji nisu ni vidjeli vojnu odoru, ili su bili pozadinci. Što je najgore, istinski stradalnici ispaštaju i njima se ukidaju invalidnine, a lažni invalidi se šepure. To je nepravda”, rekao nam je Nedžad Pehilj, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Armije BiH iz Stoca. Ni on, kao ni njegove kolege ne želi govoriti o konkretnim imenima jer smatra da postoje službe kojima je to posao. No, neslužbeno se može čuti da puno lažnih ratnih invalida danas živi su u Nizozemskoj, Švedskoj ili Norveškoj, gdje su pristojno socijalno zbrinuti, a paralelno s tim primaju i invalidnine u BiH. Svi su spremni, uz kavu, kazati da su među spornim invalidnostima i one kod gradonačelnika Mostara Ljube Bešlića, doskorašnjeg zastupnika u Skupštini HNŽ-a Alaudina Veledara iz BPS Sefera Halilovića, te hadžije Osmana Obradovića, nekadašnjeg SDA-ova vijećnika u Općini Stolac i donedavnog predsjednika Medžlisa Islamske zajednice u Stocu za kojeg ratni veterani iz Stoca tvrde da nije aktivno sudjelovao u izvršavanju borbenih zadataka, nego da je tijekom rata bio logističar u Zenici.



Spektakularna akcija – mršavi rezultati



Nakon neuspjelog testa s objavljivanjem popisa, resorni federalni minisar Crnkić odlučio je o problemu lažiranih ljekarskih nalaza izvjestiti policijske organe, odnosno Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA). “Oni su izuzeli medicinsku dokumentaciju iz općinskih službi za braniteljsku zaštitu u pojedinim županijama. Riječ je o Srednjobosanskoj, Livanjskoj, Hercegovačko-neretvanskoj i drugim županijam, gdje je došlo do povećanja broja korisnika”, ponavljao je Crnkić. No, ni SIPA-ina akcija za sada nije dala nikakve spektakularne rezultate osim što je neuropsihijatar iz Mostara Mehmed Kovačević priveden i saslušavan. No ni ovoga ne bi bilo da Međunarodni monetarni fond (MMF) nije izričito zatražio uvođenje reda u proračunsko raspolaganje novcem za ovu populaciju čime su uvjetovali kredit. Njihova ocjena je da previše novca odlazi na RVI i druge socijalne kategorije, a Svjetska banka je izračunala da tek četiri posto novca iz fondova za socijalne kategorije dolazi do onih kojima je pomoć zaista i potrebna.



Na reviziju prisilio MMF



Naime, iz proračuna Vlade Federacije BiH je u proteklom četverogodišnjem mandatu za prenadležnosti 103.000 ratna vojna invalida, te obiteljima poginulih vojnika i dobitnicima ratnih odličja bivših pripadnika Armije BiH i Hrvatskog vijeća odbrane, isplaćeno više od 1,3 milijarde KM. U ovoj oblasti na razini Federacije BiH inače vlada potpuni kaos u kojem se ne zna gdje prestaju nadležnosti jedne, a gdje počinju drugih institucija. Stoga je polovicom prošle godine otpočeo proces revizije, a nakon što je federalni premijer Mustafa Mujezinović, pismenim putem od županijskih ministarstava za pitanja branitelja zatražio početak revizije, što je uvjetovao stand-by aranžman BiH s MMF-om. Revizija je ipak započela i u HNŽ-u i ŽZH-u gdje, prilikom najave ustanovljavanje Instituta, nisu željeli dati suglasnost za reviziju, tvrdeći da je Institut nelegan.







U korupciju uvučeni i istinski invalidi



Tako je sada, primjerice, Dervi Sadžaku (54), ratnom vojnom invalidu iz Stoca, bivšem pripadniku Armije BiH, Institut za vještačenje zdravstvenog stanja FBiH ukinuo invalidninu. Iako posjeduje ratnu dokumementaciju o ranjavanju, ovaj Stočanin je ostao bez invalidske mirovine. Ogorčen je jer smatra da se njemu, kao i velikom broju istinskih stradalnika, ukidaju mirovine, dok lažne invalide nitko ne dira. “Da stvar bude još tragičnija, mene nitko nikada nije pozvao na reviziju u Sarajevo. Samo su me obavjestili službeno, poštom, da mi je ukinuta invalidnina”, ispričao nam je Sadžak. On je odlučio pravdu potražiti putem Suda, pa je na rješenje Županijskog suda u Mostaru koji je potvrdio ukidanje invalidske mirovine, Vrhovnom sudu FBiH uputio zahtjev za vanredno preispitivanje odluke i rješenja Županijskog suda u Mostaru. Sadžak je ogorčen i tvrdi da je svjesno doveden u zabludu i upleten u vrtlog korupcije i mita: “Meni je u uredu braniteljsko-invalidske zaštite rečeno šta trebam uraditi. Čovjek koji tamo radi je pravnik i vjerovao sam mu. Prošao sam na povjerenstvu, dobio novac i to je išlo tako dok nije uslijedila revizija. Sada mi je jasno da pored stvarnog stanja, jer sam kao pripadnik Armije BiH ranjen tijekom rata, tko zna što je još dopisivano u dokumentaciji, a sve po sugestijama iz ureda braniteljsko invalidske zaštite”, kaže Sadžak.



U Stocu od 100 rješenja tek šest potvrđeno



Ispostavilo se da su njemu, uz postojeću dokumentaciju o ranjavanju, dodani i drugi nalazi koji su ga sada koštali skidanja sa popisa ratnih invalida i uskraćivanjem mirovine. No, ima i drugačijih slučajeva u kojima neki, ne samo da su pozvani na pregled, nego i provjeravani.“Jedan član povjerenstva je namjerno ispustio papir na pod i zamolio me da mu ga dodam, što sam i učinio. Kad je papir podignut s poda, jedan od liječnika iz povjerenstva mi je rekao da ja s tom rukom, kojom sam uzeo papir s poda i dodao ga njemu, prema nalazima koje imam, ne mogu vršiti nikakve pokrete”, ispričao je jedan bivši pripadnik Armije BiH iz Stoca koji je na reviziji izgubio status RVI. Prema dostupnim podatcima, samo u općini Stolac od više od 100 rješenja tek njih šest je potvrđeno, ali i tu je umanjen stupanj invaliditeta.



Liječnički nalaz iz Hrvatske stiže “na neviđeno”



Zainteresiran za sve nepravilnosti i nezakonitosti u ovom procesu, autor ovog teksta sam se uputio u Ured za braniteljsko-invalidsku zaštitu u Stocu. Naime, i sam ranjen tijekom rata u BiH, želio je osobno provjeriti kako izgleda “procedura”. Tamo sam ljubazno primljen. “Navest ćemo kao da ste zahtjev predali u prosincu prošle godine, pa kad dobijete retroaktivne zaostatke, ovih osam mjeseci ćemo podijeliti. Meni ćete dati 1000 KM, a vi ćete dobiti, za sve ove godine zaostatak od 5.000 KM”, rekao je prilikom prvog susreta Avdo Jaganjac, diplomirani pravnik, koji se nalazi na čelu Ureda za braniteljsku-invalidsku zaštitu u općini Stolac. Dalje je preporučio da se s uvjerenjem o pripadnosti Armije RBiH i ratnim nalazom o ranjavanju, zaputim u Ljubuški, kod čovjeka kojem treba platiti 200 KM, kako bi on iz Splita osigurao specijalistički ključni nalaz za kompletiranje dokumentacije, koja će biti upućena na liječničko povjerenstvo i vještačenje invalidnosti. “Nema potrebe da vi idete u Split, vama će stići EMG nalaz u roku od deset dana”, rekao je čovjek u Ljubuškom, koji je bio “veza” s doktorima u Splitu. I doista, nakon nekoliko dana, nalaz urađen na neviđeno je stigao. No, postupak izdavanja nalaza tu nije završen.







Nalazi “lijepo zvuče”, činjenice su drugačije



Nakon toga potrebno je napraviti još najmanje pet dodatnih nalaza u mjesnim bolnicama i na klinikama što košta i do 5.000 KM. Ali, cjelokupan uložen, novac novopečenom ratnom vojnom invlidu, bude vraćen kroz retroaktivno isplaćene zaostatke, Time krug biva zatvoren. Treba li napomenuti da je u lažnom nalazu iz Splita pisalo da su, autoru ovog tekst, “funkcije lijevog ramena i ruke sasvim ograničene” i da se radi o “značajnom kroničnom posttraumatskom oštećenju lijevog brahijalnog pleksusa”? Takva ocjena naravno ne odgovara činjeničnom stanju, iako posljedice ranjavanja postoje, ali – lijepo zvuči za dobivanje mirovine. Ovaj nalaz, očito, nije jedini dokument te vrste koji je prelazio granicu između BiH, no dok se u BiH ništa ne događa, u susjednoj Republici Hrvatskoj provedena je adekvatna i učinkovita akcija nadležnih institucija, pa je policija s nadležnom agencijom za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala (USKOK), zbog sudjelovanja u korupciji, osumnjičila neurologa iz privatne Poliklinici ‘Kalajžić’ u Splitu, psihijatra iz KBC Split, vozača splitskog HZMO-a, medicinskog tehničara u KBC-u Split, jednog umirovljenog liječnika, jednog liječnika iz Imotskog i jednog iz Pule, inače vještaka za ocjenu invalidnosti. Jedan od tada osumnjičenih liječnika bio je i neurolog Darjo Sučević, čiji se pečat s potpisom nalazio na lažnim nalazima korisnika invalidnine iz BiH, između ostalog i na nalazu autora ovog teksta. Sučević je, nakon istražnog postupka, izašao iz pritvora, ali više ne radi na poliklinici Kalajžić u Splitu. “Jedini sam nezaposleni neurolog južno od Londona, zapadno od Moskve i istočno od Lisabona”, kaže danas Sučević koji se po izlasku iz pritvora prijavio na zavod za zapošljavanje. Nije mu pomoglo to što je tijekom istražnog postupka, na jednom od dodatnih ispitivanja, medicinski tehničar Mario Tafra priznao da je lažne nalaze ovjeravao i potpisivao u ime doktora Sučevića.



Najviše problema s nalazima PTSP-a



Čelnik stolačkog Ureda za braniteljsko-invalidsku zaštitu Avdo Jaganjac, danas tvrdi da nema ništa sporno u tome što je ljudima sugerirao da, pored nalaza o ranjavanju, zatraže i nalaze kod neuropsihijatara koji bi potvrdili postojanje PTSP-a. “Ti nalazi nose veliki postotak invalidnosti”, pojašnjava Jaganjac, tako prebacujući odgovornost na liječnike i liječnička povjerenstva. Zaista, prema dosutpnim podatcima, najveći broj RVI su osobe sa PTSP-jem, a liječnička povjerenstva koje provode reviziju, najveći problem imaju s nalazima koji ukazuju na PTSP. Posmatrajući stolačku općinu u okviru aktualne revizije, najviše poništenih nalaza potpisali su neuropsihijatri iz Mostara, Mulija Džudža i Mehmed Kovačević. Njihovi nalazi masovno su poništavani. S druge strane, Kovačević tvrdi da je žrtva montiranih i insceniranih optužbi. “Novinari su počeli hajku na mene i okončalo je tako da sam s infarktom prebačen na liječenje u Tuzlu. I sam sam u ratu bio stradalnik, podvrgnut brutalnom premlaćivanju i torturi u logoru u Dretelju, a svi ljudi koji su to prošli danas imaju posljedice po svoje zdravlje, imaju posttraumatski stres i tu nema ništa sporno”, objašnjava Kovačević svoje stavove iz nalaza i tvrdi da nije uzimao mito te pojašnjava da je ljudima na našem području od pamtivijeka ostala “navika da liječnicima daruju jabuku, koju ovi nikad ne odbijaju”. Revizija još traje i izvjesno je da će, kada ona bude završena, na popisu korisnika invalidnina biti znanto manje ljudi. No, dok institucije sustava ne urade svoj posao, bit će krivi novinari koji će, kada se budu bavili ovom problematikom, biti proglašavani neprijateljem Bošnjaka (i Hrvata). Ako će to pomoći da neki istinski ratni vojni invalid sačuva svoje pravo i dostojanstvo te dobije nekoliko KM više – vrijedilo je.



(Tekst je realiziran uz podršku SCOOP-a, Organizacije za istraživačko novinarstvo na Jugozapadnom Balkanu. Naš urednik je poslije ovog teksta u novembru 2011.godine dobio poziv da učestvuje na Globalnoj svjetskoj konferenciji o istraživačkom novinarstvu u ukrajinskoj prijestolnici Kiev gdje je učestvovalo preko 500 novinara iz cijelog svijeta)





(24sata.info)