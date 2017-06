Naredni dani u našoj zemlji bit će sve topliji pa ćemo početi osjećati prave ljetne vrućine i sparinu. Prema vremenskoj prognozi koju je za Klix.ba iznio mladi amater meteorolog Nedim Sladić, BiH i kompletan region krajem sedmice će zahvatiti toplinski val kada će temperature rasti do 37 stepeni celzija.

Kako nam pojašnjava Sladić, jedan od članova i suosnivač zajednice Bosnia Storm Chasers ili Bh. lovci na oluje, veća količina toplijeg zrakaa će prostrujati našom zemljom s Mediterana.



"Izraženiji priliv topline nad Balkanom uzrokovat će i prvi ozbiljniji toplinski val u našoj zemlji, a živa u termometru bi prema kraju sedmice i u prvim danima iduće, na sjeveru i jugu naše zemlje mogla rasti i do 37 stepeni celzija", kaže Sladić.



Prema Sladićevoj prognozi, od ponedjeljka do srijede preovladavat će stabilno i pretežno sunčano vrijeme u cijeloj zemlji, s tim da će na istoku zemlje biti malo naoblake. Sredinom iduće sedmice temperature bi mogle početi padati.



"Već u srijedu navečer u najsjevernijim krajevima naše zemlje možemo očekivati kratkotrajnu kišu, lokalne pljuskove te pojavu izraženijeg nevremena praćenog gradom i jakom grmljavinom. Promjena vremena će se osjetiti u centralnim i istočnim dijelovima zemlje, naročito u četvrtak. Hercegovina, kako je to inače i običaj u ovo doba godine, ostaje posve suha i bez padavina", pojašnjava Sladić.



Od mladog bh. meteorologa dalje saznajemo kako će petak, subota, nedjelja i prvi dani iduće sedmice biti veoma sunčani i vrući, kada će se mjeriti i najviše temperature od početka 2017. godine. Rijetki pljuskovi su mogući na višim nadmorskim visinama.



"Temperature u većem dijelu BiH do kraja sedmice će se kretati u rasponu od 29 do 37 stepeni, koliko se očekuje ponegdje na sjeveru zemlje i u Hercegovini. Jutarnje temperature će se kretati od 15 do 23 stepena", prognozira Sladić.



On nam na kraju pojašnjava kako su početkom jula vidljivi pad temperatura i promjena vremena u sklopu fronte sa sjeverozapada Evrope koja bi mogla donijeti zahlađenje u našu zemlju.



