Skoro četvrt stoljeća rada procesuirali smo najodgovornije počinioce ratnih zločina i napravili najsveobuhvatniju kolekciju utvrđenih činjenica o ratu, koja može poslužiti da se utvrdi istina o ratnim dešavanjima, rekao je predsjednik Haškog tribunala Carmel Agius.

Agius je kazao da se Haški tribunal zatvara krajem godine, a on je ponosan što je posvetio preko 15 godina žitova i rada instituciji koja je bila „predvodnik međunarodne pravde“.



- Mi zatvaramo vrata ali vam dajemo veliku kolekciju utvrđenih činjenica. Dajemo vam istinu o onome što se desilo. Mi ne nudimo pomirenje, jer to nije bio ni mandat ovog suda... Mi se time uopće nismo bavili. Odgovornost ka pomirenju imaju svi građani zemalja regiona - rekao je Agius.



Predsjednik Haškog suda je rekao da ima „dvojake emocije“ kada razmišlja o zatvaranju suda.



- S jedne strane, ponosan sam na ono što je urađeno, ali s druge strane gledam na ogromnu količinu posla koja ostaje da se uradi u regionu - pojasnio je on.



Prema riječima Agiusa, rastužuju ga prevelike kritike na račun Tribunala.



- Mnogi nam spočitavaju što nismo optužili sve zločince, ali to uopće nije bio naš zadatak. Mi smo imali ulogu da optužimo najodgovornije i to smo uradili. Imali smo kratak mandat i mislim da je urađen veliki posao za ograničeno vrijeme - dodao je on.



Teret nastavka rada procesuiranja zločina, kako je rekao Agius, ostaje na zemljama regiona, a posebno Suda BiH.



- Naša zaostavština će ovisiti o tome kako će se nastaviti rad u ovim institucijama. Mi smo veliku pomoć dali da se osnuje Sud BiH, dali smo i međunarodne suce koji će tamo raditi, sve dok neko odluči da oni više nisu potrebni i da će biti bolje kada oni odu - to je, po mom mišljenju, bila velika greška - rekao je Agius.



Govoreći o samom osnivanju Haškog suda, Agius je kazao da je posebno ponosan da je to bio prvi momenat nakon Drugog svjetskog rata da je svijet kazao da neće dozvoliti zločine protiv čovječnosti.



- 'Dosta je bilo!', to je bila naša poruka 90-tih godina. Jasna i glasna poruka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Danas imamo slične situacije u svijetu, poput Sirije, i rastužuje me kada pomislim o tome da nemamo isti stav međunarodne zajednice. Za sve to je kriva politika zemalja, ali se nadam da će oni shvatiti da mi kao civilizacija moramo biti bolji i kretati se naprijed - poručio je Agius.



Vrata Haškog tribunala biti će službeno zatvorena krajem godine, nakon što budu izrečene presude Ratku Mladiću i šestorki optuženoj za zločine u Herceg-Bosni, javio je BIRN BiH.



