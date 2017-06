S obzirom da se oštećeni Muriz Memić i dalje poziva na iskaz svjedoka koji je navodno vidio Muamera Budnju u noći stradanja Dženana Memića (08.02.2016.), prikupljeni dokazi ovog tužilaštva potvrđuju suprotno.

A to je da Muamer Budnjo uopće nije bio u BiH u noći stradanja Dženana Memića, već u Njemačkoj. Tačnije, Tužilaštvo KS je iz prikupljanjih dokaza utvrdilo:



- Muamer Budnjo je od 07.02.2016. do 10.02.2016. godine boravio van BiH. To potvrđuje dokument Granične policije BiH i pasoš Muamera Budnje o prelasku državne granice između BiH i Hrvatske, te Hrvatske i Slovenije, kako u odlasku tako i u povratku.

- Dakle, 07. februara 2016. godine napustio je BiH, a u BiH ušao 10. februara 2016. godine.

- Državnu granicu između BiH i Hrvatske prešao je 07.02.2016. godine, u 12,34 sati preko graničnog prelaza Brod, a 10.02.2016. godine u 02,18 sati vratio se u BiH preko istog graničnog prelaza.

- Dana 07.02. i 09.02.2016. godine, u odlasku i povratku, koristio je granične prelaze Bregana – Obrežje prilikom ulaska iz Hrvatske u Sloveniju i obratno.

- Iz izvoda po tekućem računu Muamera Budnje utvrđeno je da je 07. 09. i 10. februara koristio svoju wisa kreditnu karticu za plaćanje auto cesta u EU.

- Iz izvoda po business master kartici utvrđeno je da je 07.02.2016. godine, platio hotelske usluge Hotela Ramada u Minhenu.

- Iz sadržaja elektronske kopije računa hotela vidljiv je datum dolaska Muamera Budnje u hotel, kao i trajanje rezervacije.

- Nadalje, utvrđeno je da je Muamer Budnjo bio na sastanku s njemačkom advokaticom Stephanie Brunner iz Minhena 08. i 09. februara 2016. godine u njenom uredu u Minhenu zbog sudskog spora na tamošnjem sudu. To potvrđuje i izjava njemačke advokatice i dva svjedoka koja su prisustvovala sastanku. Potom, orginalni ugovor, koji je potpisan između Muamera Budnje i navedene njemačke advokatice u njenom uredu u Minhenu 09.02.2016. godine.

- Prema sadržini originalnog računa za akontaciju od 1.190 eura, advokatica Stephanie Brunner je 09. februara 2016. godine zaprimila navedeni iznos koji joj je platio Muamer Budnjo.

- Telefonski listing BH Telecoma od 01.02.2016. do 29.02.2016. godine, potvrđuje da je Muamer Budnjo koristio usluge roaminga.

- Muamer Budnjo posjeduje račun za kupljene lijekove od 08.02.2016. godine u 10,33 sati, Centrum apotheke Minhen; račun za kupljenu jaknu od 08.02.2016. godine u 19,08 sati u robnoj kući „Oberpollinger“; račun za kupljene parfeme od 09.02.2016. godine u 15,58 sati parfimerija „Muller“.

- Sve ove navode je potvrdio i njegov prijatelj sa kojim je Muamer Budnjo zajedno napustio i vratio se u BiH, te boravio u Njemačkoj, u Minhenu; sadržina njegovog pasoša, dokument Granične policije BiH i računi u elektronskoj formi.



Dakle, i ova provjera Tužilaštva KS kao i sve prethodne, potvrđuju zakonito zastupanje optužnice u predmetu koji se vodi pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.





