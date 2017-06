Danas je prvi ljetni dan, a na prostrano Jablaničko jezero pristigli su i prvi kupači.

Foto: 24sata.info

Svojom čistinom i prostranošću, te prirodom koja ga okružuje, Jablaničko jezero je u ljetnom periodu jedna od omiljenih turističkih destinacija mnogim turistima.



Za turiste najatraktivnija i najposjećenija je plaža "Peta" koja se nalazi u mjestu Paprasko, uz magistralni put M17, no i druge plaže na raznim dijelovima jezera omogućuju turistima da uživaju u ljepoti prirode tog kraja.



Jablaničko jezero nastalo je 1953. godine izgradnjom lučne brane na Neretvi, 5 km uzvodno od Jablanice. Visina brane je 80 metara a jezero se proteže uzvodno sve do Konjica dužinom od oko 30 km.



Površina Jablaničkog jezera je 1440 ha. a najveća dubina iznosi od 70 do 80 metara, dok oscilacije vodostaja znaju biti čak i do 25 metara.

(fena)