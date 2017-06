Muslimani u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu večeras obilježavaju najodabraniju noć u islamskom kalendaru Lejletu-l-kadr, javlja Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Centralna svečanost povodom Lejletu-l-kadra u Sarajevu održana je prije teravih-namaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji koja je bila ispunjena vjernicima.



Tom prilikom, prisutnima se prigodnim predavanjem obratio reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović.



"Allah, dž.š. kaže da se u ovoj noći svaka mudra stvar i svaka mudra odredba razluči. Allahov dž.š. naum ono što je On odredio da bude u ovoj noći je sudbina i to ne samo čovjeka. U ovoj noći je sudbina kosmosa zapisana. Koliki je značaj ove noći govori nam i to da je Uzvišeni Allah, dž.š. cijelo kur'ansko poglavlje posvetio ovoj noći, suru El-Kadr", rekao je Kavazović.



Istakao je kako je Allah, dž.š. Lejletu-l-kadr nazvao s nekoliko imena.



"Ona je mubarek noć, kaderska noć, noć mira, ona je noć kada meleci silaze na zemlju da selam čine vjernicima i vjernicama. Noć kaderska je bolja od hiljadu mjeseci. Ono što se u njoj zbilo i ono što se u njoj objavilo je još značajnije. Tako je počela objava u ovoj noći. U ovoj suri Allah, dž.š. spominje dvije stvari, i to bi muslimani na svim meridijanima trebali znati. Spominje 'čitaj i piši'. Čitaj i piši. Pitamo li se, možemo li do spoznaje bez čitanja i kalema, odnosno pera? Šta nam to Allah, dž.š. poručuje, na što nas to Allah, dž.š. navodi? Nema spoznaje bez truda, nema spoznaje bez čitanja i kalema", kazao je vjernicima Kavazović.



Obred zikra u noći Kadra u Gazi Husrev-begovoj džamiji počinje pola sata nakon ramazanske noćne molitve teravih-namaza.



Prema islamskom vjerovanju, u ovoj noći muslimani mole za oprost grijeha i milost Božiju na oba svijeta.



Lejletu-l-kadr je za muslimane najodabranija noć u godini. U ovoj noći počela je objava Kur`ana, posljednje Božije objave i upute čovječanstvu. To je noć za koju muslimani vjeruju da se određuje sudbina i da u njoj čovjek može zaslužiti oprost od grijeha.



U kur'anskoj suri El-Kadr, koja je posvećena upravo ovoj noći, za Lejletul-kadr se kaže da je vrijednija od 1.000 mjeseci.



Inače, u svim džamijama Islamske zajednice u BiH i dijaspori, ova noć će biti obilježena posebnim molitvama i programima.

(AA)