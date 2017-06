Negiranje genocida koji je počinjen u Srebrenici postalo je uobičajeno, upozorio je u intervjuu za Oslobođenje glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz.

- Ja bih rekao da je genocid najosjetljivije pitanje za žrtve, posebno za porodice onih 7.000 muškaraca i dječaka koji su ubijeni u Srebrenici i onih 30.000 žena, djece i starijih koji su bili terorisani i silom istjerani iz svojih domova - kazao je on.



Po njegovim riječima, žrtve i njihove porodice se danas još uvijek bore da obnove svoje živote i svi mi prije svega to trebamo zapamtiti i pružiti im podršku.



- Negiranje genocida je danas, nažalost, uobičajeno. Ono čemu se moramo nadati u Srbiji i Republici Srpskoj je da zvanično priznaju daje u Srebrenici počinjen genocid. To jednostavno nije za diskusiju i te vlasti moraju imati časti i hrabrosti da priznaju istinu. To nije potpuno rješenje, ali teško je vidjeti da će se taj problem početi rješavati i da će početi pravo pomirenje ako i dok se to ne dogodi. Tribunal je samo osudio pojedince za zločine, uključujući genocid. Optuženi za genocid vole reći da su "radili u ime Srbije", minimizirajući vlastitu krivicu i pokušavajući stvoriti "kolektivnu krivicu" - rekao je, između ostalog, Brammertz za "Oslobođenje".



(FENA)