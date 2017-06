Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina i Udruženje Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu zaključili su danas Ugovor za projekt „S obrazovanjem u budućnost“ radi stipendiranja 100 učenika srednjih škola i 15 studenata romske nacionalne manjine u školskoj 2017./2018. godini.

Arhiv / 24sata.info

Direktorica Fonda Otvoreno društvo BiH Dobrila Govedarica čestitala je mladim ljudima koji su uspješno završili godine školovanja i ostvarili pravo na novu stipendiju.



Istakla je da je s obzirom na teškoće s kojima se susreću svaki njihov uspjeh značajan.



Jovan Divjak, izvršni direktor Udruženja Obrazovanje gradi BiH, rekao je da ovo udruženje ima široke ruke i dušu za svoje stipendiste. Dodao je da su ovi mladi ljudi aktivni ne samo u učenju nego i u vannastavnim aktivnostima.



Kad je riječ o pronalasku posla susreću se s istim teškoćama kao i ostali mladi ljudi nakon završene škole, s tim da je ipak njihov put do posla malo teži.



Ipak, kako je istakao Divjak, to su vrijedni mladi ljudi s dobrim rezultatima.



Jedna od tih je i Dalila Ahmetović iz Kaknja, bivša stipendistica, koja je magistrirala na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije na Univerzitetu u Sarajevu s desetkom. Ili kako je ova vrijedna djevojka pojasnila i nije imala baš sve desetke (mediji pretjeruju) ali je magistrirala s desetkom. Dalila Ahmetović završila je pripravnički staž i sad čeka posao i nada mu se.



Obraćajući se stipendistima Dalila Ahmetović je istakla važnost obrazovanja jer se tako ruše predrasude, radi se za sebe i samim tim i za zajednicu.



U dosadašnjih 12 godina realizacije projekta "S obrazovanjem u budućnost", najviše sredstvima Fonda otvoreno društvo BiH, i uz učešće Comite catolique contre la Faim et pour Development (Francuska), Association Emmaus, Sassenage, (Francuska), Advokatske firma Wolf Theiss, Beč (Austrija) Fonda Pavo Jusuf Urban-lbruljević (BiH), modne kreatorke Agnes B. (Francuska), donatora koji ne žele javni publicitet i Udruženja "Obrazovanje gradi BiH" učenicima i studentima romske nacinalne manjine iz 45 mjesta u BiH podijeljeno je 1.369 stipendija vrijednosti 1.249.220 KM.



(FENA)