Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemark i šefovi misija zemalja članica u Bosni i Hercegovini pozdravili su činjenicu da je BiH ratificirala Pariski sporazum o klimatskim promjenama te u zajedničkoj izjavi povodom Sedmice evropske klimatske diplomatije potiču bh. vlasti da postignu napredak u provedbi Nacionalno određenog doprinosa zemlje i planova prilagodbe.

Foto: FENA

- BiH bi trebala nastaviti provoditi vlastitu usvojenu klimatsku strategiju u skladu s Okvirom EU o klimatskim i energetskim politikama do 2030. godine, uključujući i prateće zakonodavstvo - navodi se u izjavi.



Istakli su da je Pariski sporazum najvažniji rezultat multilateralizma, na kojeg i EU i BiH mogu i trebaju biti ponosni te da je proces ratifikacije bilježio izvanredan napredak. Podsjetili su da je Pariski sporazum stupio na snagu 4. novembra prošle godine, odnosno manje od godinu dana nakon Pariskog samita, a da ga je već ratificiralo 147 zemalja.



- Za ostvarenje vizije budućnosti s globalnom klimatskom otpornošću i niskim emisijama ugljika, potrebno je da u ovom trenutku svu svoju pažnju usmjerimo na pretvaranje naših riječi u djela - istakli su ambasador Wigemark i šefovi misija zemalja članica u BiH, kao i to da su EU i zemlje članice odlučne ispuniti svoju ulogu kod provedbe Pariskog sporazuma unutar EU, jednako kao i na međunarodnoj razini.



Evropa je, dodali su, osigurala i nastavit će izdvajati značajna sredstva za podršku klimatskim aktivnostima u zemljama partnerima.



U zajedničkoj izjavi poručili su da je EU posvećena završetku zakonodavnog i regulatornog paketa nužnog za ostvarivanje njihovog "pariskog cilja", odnosno smanjenja emisija ugljika za najmanje 40 posto do 2030. godine. Ovim su obuhvaćeni svi sektori ekonomije, s tim da je primarni fokus na energetskoj učinkovitosti, kao i na povećanju doprinosa obnovljivih izvora energije u cijeloj EU.



Smatraju da bi se BiH, kao zemlja koja teži članstvu u EU, i ugovorna strana kod Ugovora o energetskoj zajednici trebala pridružiti EU u provedbi ovih važnih aktivnosti.



Kada je riječ o zabrinutosti da će aktivnosti u borbi protiv klimatskih promjena negativno utjecati na privredni rast, napomenuli su da njihovi nalazi upućuju na suprotan zaključak te naveli da su emisije u EU smanjene za 22 posto od 1990. godine, dok je BDP u EU porastao za 50 posto. U tom su razdoblju stvorili nova radna mjesta, kompanije, tehnologije i konkurentske prednosti, pripremajući na taj način privrede za budućnost s globalnom klimatskom otpornošću i niskim emisijama ugljika.



- Pariz je bio ključan trenutak u borbi za očuvanje naše planete za buduće generacije. Istinski je važno zadržati zamah u godinama koje dolaze. Nastavak angažmana u borbi protiv klimatskih promjena donijet će veću energetsku sigurnost, niže emisije, rast vođen inovativnošću, otvaranje novih radnih mjesta, otpornija društva i mnogo bolji i zdraviji okoliš za sve - zaključak je Wigemarka i šefova misija zemalja članica u BiH, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.



(FENA)