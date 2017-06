Spreman sam razmjerno da dam od svoje penzije za njih, ali i svi bi to trebali uraditi iz javnog života, kao i generali i brigadiri. Da svi daju u jednu ćasu i eto boračkog dodatka, poručio je pukovnik Šero.

Sve više nekadašnjih oficira Armije Republike BiH iskazuje podršku veteranima i svojim saborcima koji se nalaze ispred zgrade Vlade u Sarajevu. Nakon pukovnika Džemala Jukana, oglasio se još jedan pukovnik, i to Edin Šero iz grada heroja Gornjeg Vakufa koji je poručio veteranima okupljenim u Sarajevu:



-Nisam nikada volio, niti želio publicitet radi ''demoralisane pješadije'' kako ih ja zovem, ali ovaj put se moram javiti dok se moji saborci bore za golu egzistenciju. Spreman sam razmjerno da dam od svoje penzije za njih, ali i svi bi to trebali uraditi iz javnog života, kao i generali i brigadiri. Da svi daju u jednu ćasu i eto boračkog dodatka, poručio je pukovnik Šero.



Rođen je 1.jula 1959.godine u Zavidovićima, a u Zenici je živio do svoje punoljetnosti, da bi 1977.godine prešao da živi u Gornji Vakuf. Završio je školu rezervnih oficira i Pedagošku akademiju, smjer Razredne nastave. Cijeli rat i vrijeme poslije potpisivanja Daytonskog okvirnog Sporazuma za mir, Šero je ostao u vojsci da bi se potom penzionisao.





Šero je u novembru 1991.godine sa svojim saborcima i prijateljima organizovao odbranu Gornjeg Vakufa koji će kasnije postati grad heroj jer su u novembru 1993.godine zaustavili neviđenu i žestoku ofanzivu Hrvatske vojske i HVO-a na Gornji Vakuf.



-Bila je to otvorena agresija na državu Bosnu i Hercegovinu u kojoj su učestvovali ''Zenge'' Hrvatske vojske u sadejstvu sa HVO. Bile su tu jedinice iz Splita, Šibenika, Osjeka, Imotskog, Varaždina i naše komšije iz Posušja, Gruda, Ljubuškog, Širokog Brijega. Na Gornjem Vakufu ili kapiji Bosne zube su polomili generali HV-a, od Bobetka, preko Rose do Praljka, kao i lokalnih generala Šiljega i Tokića koji je pobjegao u Hrvatsku jer se boji procesuiranja, govori nam Šero.



Brigada iz Gornjeg Vakufa u svojim redovima imala je u odnosu na ekvivalent broja stanovnika više žrtava nego gradovi od 100.000 stanovnika.

-Tačnije i preciznije, imali smo 365 poginulih i ranjenih, amputiraca 86, također slijepih i paraplegičara. Ovdje ne treba zaboraviti ni našu braću i saborce iz Jajca, Prozora, Odžaka, Orašja, Modriče koji su bili kod nas kada je Franjo Tuđman halalio Posavinu, prisjeća se Šero.



