Tokom cijele sedmice u Bosni i Hercegovini preovladalo je pakleno vrijeme, velike vrućine su biole tkom cijelog dana, a kulminacija je bila danas gdje je u pojedinim dijelovima naše zemlje izmjereno i 38 stepeni.

Već za dane vikenda se očekuje promjena vremena, ali to neće omesti one koji namjeravaju prvi dan Bajrama (nedjelju) provesti na Jadranu.



Do promjene vremena doći će već sutra kada se očekuje sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i u večernjim satima očekuju se pljuskovi i grmljavina. Padavine lokalno mogu biti i intenzivnije, praćene jakim udarima vjetra.



Subota sunčana i vruća



Bez padavina u Hercegovini, na zapadu i krajnjem sjeverozapadu Bosne. Vjetar, slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 25, a dnevne od 29 do 35 stepeni.



Prvog dana vikenda, u subotu, očekuje se sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i krajem dana u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 25, a dnevne od 29 do 35 stepeni.



U nedjelju, prvog dana Bajrama, i drugog dana vikenda sunčano i vruće.



Tokom poslijepodneva, postepen porast naoblake, će u većem dijelu Bosne usloviti pljuskovi i grmljavinu. U većini područija se očekuje izraženije grmljavinsko nevrijeme, praćeno intenzivnijim padavinama, jakim udarima vjetra i gradom. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 25, a dnevne od 29 do 35 stepeni.



Prvi radni dan naredne sedmice, ponedjeljak, bit će nestabilan s pljuskovima i grmljavinom u većem dijelu Bosne. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni.





Tabelarni pregled trodnevne temperature u većim gradovima Bosne i Hercegovine



Na Jadranu se očekuje lijepo vrijeme. U našem Neumu, srednjem Jadranu (Split i okolica), južnom Jadranu (Dubrovnik) i sjevernom Jadranu (Rijeka) očekuje se lijepo vrijeme.



U Splitu i Rijeci će biti mako svježije preko dana, ali vjerujemo da to neće omesti sve oni iz Unsko-sanskog kantona i okolice, koji tradicionalno uživaju u sjevernom Jadranu, oko Novog Vinodolskog, da u Hrvatskoj provedu prelijep vikend.



Zaštita obavezna



Što se tiče Biometeorloške prognoze - tokom jutra će biti ugodnije, dok bi u nastavku dana, usljed visokih temperatura, kod osjetljivih osoba moglo doći do izraženijih tegoba, stoga je preporučljivo suzdržati se od pretjeranih aktivnosti i reducirati boravak na otvorenom.



Neophodno je posvetiti pažnju zaštiti od štetnog sunčevog zračenja i vrućine.



Opća slika će biti ljepša na jugu.



