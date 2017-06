Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz i ambasador SAD-a za pitanja ratnih zločina Todd F. Buchwald posjetili su danas Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida 1992.-1995. u Sarajevu, javlja Anadolu Agency (AA).

Brammertz je nakon obilaska muzeja novinarima kazao da se nada da će učenici, studenti i građani iz regiona i drugih zemalja posjećivati ovo mjesto.



"Već deset godina sam tužilac i naravno da smo u sudnici vidjeli mnoge dokaze i video snimke ali nikada nisam vidio na tako malom prostoru tako mnogo elemenata, fotografija i video snimaka o počinjenim zločinima. Nadam se da će i učenici, studenti i stručnjaci iz regiona i drugih zemalja posjetiti muzej kako bi shvatili da je rat uvijek najgora opcija za svaki problem", rekao je Brammertz.



Iznenađen je kako je Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida 1992.-1995. pružena nedovoljna finansijska podrška u BiH.



"Impresivno je biti na ovom mjestu. Shvatio sam danas da postoji mala finansijska podrška za ovu inicijativu koju je pokrenula zajednica koja je pogođena u ratu. Ovu izložbu u muzeju su postavili ljudi koji su lično proživjeli sve to, ta iskustva, što je drugačije od drugih izložbi", kazao je Brammertz.



Buchwald je istakao kako je jedno slušati priče o ratu, a nešto posve drugo doći i uvjeriti se kako je to izgledalo u stvarnosti.



"Stvarno je veoma dirljivo sve ovo. Naravno, znam za priče o ratu, tom periodu i 1990-tim. Tada sam bio mladi službenik u State Departmentu. Ali, jedno je znati o tome, a nešto posve drugačije je doći i vidjeti sve to. Ovo stoji na usluzi regiji, zemlji i ovim ljudima da posjete ovo mjesto kako više nikad ne bi zaboravili ono što se desilo", rekao je Buchwald.



