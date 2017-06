Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni će prijepodne preovladavati sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Jači razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim i večernjim satima u većem dijelu Bosne će usloviti pljuskove i grmljavinu. Lokalno pljuskovi mogu biti obilni, sa jačim udarima vjetra i sa gradom.

Arhiv / 24sata.info

Vjetar ujutro slab južnog smjera. Sredinom dana vjetar umjerene jačine zapadnog smjera, od poslijepodnevnih sati slabo jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 35 stepeni, u Hercegovini i do 37 stepeni.



U Sarajevu veći dio dana sunčano. Više oblačnosti od poslijepodnevnih sati. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima na području Sarajeva su mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će oko 32 stepena.



Jutros je u Bosni i Hercegovini većinom sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Na sjeverozapadu Bosne je pretežno oblačno vrijeme.



Temperature zraka izmjerene u 8.00 sati: Bjelašnica 14, Bugojno 16, Ivan-sedlo 17, Sokolac 18, Livno i Sanski Most 19, Jajce, Prijedor, Sarajevo i Srebrenica 20, Grude, Mostar, Stolac, Trebinje, Tuzla, Zenica i Zvornik 22, Neum 23, Banja Luka i Doboj 24, Gradačac 26 i Bihać 27 stepeni.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 945Pa, za 3hPa je veći od normalnog i raste, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)