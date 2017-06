Prema takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nakon 29 dana posta, muslimani Bosne i Hercegovine i diljem svijeta, s radošću u nedjelju, 25. juna 2017. godine, dočekuju prvi dan Ramazanskog bajrama.

Foto: FENA

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo Ferid ef. Dautović je za Fenu kazao da u vrijeme ramazana, mjeseca posta, čovjek nauči puno lekcija, jer ramazan živi s punom sviješću o Bogu dragom.



- U ramazanu smo pokušavali da budemo bolji, duhovno se uzdizali i osjećali potrebe drugih ljudi kroz svoj post. Shvatili smo da nam treba malo za našu svakodnevnicu. Razumijevali i shvatali smo one kojima je potrebna naša pomoć, naša briga, bili smo angažirani kao vjernici i kao Islamska zajednica – kazao je Dautović.



Kroz post u ramazanu, naglasio je, osjećali smo zadovoljstvo vjerom, osjećali zadovoljstvo s onim što nam je Allah dž.š. pokazao svojom posljednjom objavom Kur'anom, a to je da trebamo biti predani Bogu, roditeljima, da trebamo prepoznavati potrebe naših bližih, prijatelja, komšija i na taj način smo živjeli ramazan.



Također nas je ovaj mjesec naučio strpljivosti, kaže Dautović, a bili smo strpljivi u predanosti Bogu, trpjeli smo ono što u nekim drugim danima mimo ramazana Bog dragi ne traži od nas.



Svijest o Allahu dž.š. je nešto što smo trenirali da bismo postigli poseban stepen, deredžu, o kojoj poslanik Muhammed a.s. kaže da Allaha dž.š. treba vjerovati kao da ga vidimo, jer iako mi njega ne vidimo on nas vidi“.



- Svrha posta i svih drugih ibadeta je da postignemo tu svijest o Bogu dragom, odnosno, da nas on prati, vidi, zna, čuje i da nas na taj način ta svjesnost Boga učini boljim i da nas odvrati od činjenja grijeha – naglasio je.



Podsjetio je da je poslanik Muhammed.a.s kazao da postač ima dvije radosti. Jedna je iščekivanje iftara, ali i Bajrama, a druga radost je susret sa Stvoriteljem, Allahom dž.š. Džennet ima osam vrata, a jedna vrata se zovu Er-Rejjan, na koja ulaze samo postači.



Radujemo se što smo postili mjesec dana, što smo se intenzivnije družili, učili i slušali Kur'an, koji je Allah dž. š. objavio kao svoju posljednju Riječ za koju smo emotivno vezani, ali smo razmišljali i o porukama.



- Bajram je vrijeme u kome se radujemo izvršenoj zadaći, jer se svaki čovjek raduje poslu koji završi. Mi se posebno radujemo ovom bajramskom trenutku – naglasio je.



Bajram treba da bajramujemo, naglasio je, na pristojan način na koji nas uči Kur'an i Muhammed a.s. zbog nekih pojava koje nisu ni islamske a nisu ni tradicija muslimana, gdje se sve ono što smo promovirali, govorili, urušava takvim načinom obilježavanja Barjama.



Žao nam je što ramazan odlazi, rekao je Dautović, ali nam je drago što smo ispunili tu našu zadaću. U tom ambijentu čovjek živi cijeli svoj život. Između nade u Božiju milost i straha od Božije kazne.



Stoga, istakao je, čovjek treba da nađe mjeru u svemu da ne pretjeruje ni u čemu, čak ni u ibadetu, pa tako, mora naći i mjeru u radovanju.



- Bajram je vrijeme radovanja, posebno za mlade koji su bili privrženi postu, na njih se Allah dž.š. ponosi. Zato trebaju i Bajram da dožive kroz poslušnost Bogu, radovanja u zadovoljstvu Božijem.



Naša tradicija je prelijepa, podsjeća Dautović, za Bajram se posjećuju roditelji, donose pokloni, posjećuju se i prijatelji, komšije...



S obzirom na to da je Dan šehida, drugi dan Bajrama, 26. juna, a to je dan sjećanja na sve one koji su svoje živote dali braneći svoju porodicu, čast, domovinu i vjeru, tada se obilaze šehidska mezarja, posjećuju šehidske porodice, prouči se hatma za sve šehide i podsjeti se na njihovu uzvišenu žrtvu.



Podsjeća da treba obići mezarje, šehitluke, ali je mezarje najbolje obići s dovom, molitvom za naše mrtve, "a cvijeće poklonite djevojci, majci".





