Nakon ramazana, mjeseca posta, intenzivnog ibadeta, muslimani širom svijeta s posebnom radošću iščekuju Bajram.

Foto: FENA

Prvi dan Ramazanskog bajrama je 25. juna, 2017.godine ili 1. ševvala, desetog mjeseca hidžretskog kalendara. Muslimani se ovoga bajrama raduju jer su ispostili ramazan, obnovili svoja znanja i potvrdili svoju pokornost Bogu Uzvišenom. Ramazanski bajram traje tri dana.



Muslimani na Bajram obuku najbolja odijela, obilaze rodbinu, prijatelje, komšije, posjećuju mezarja, dijele sadaku...



Za ženu, majku, sestru ramazan i Bajram su posebni, specifični. Puno je obaveza koje ima žena u porodici, posebno ako ima djecu. Tokom ramazana priprema iftare, sehure, za vrijeme Bajrama obaveze oko primanja gostiju. Odgoj djece je sve zahtjevniji.



Na pitanje kako žena uspije sve to uraditi i šta je najviše motivira, za Fenu govori mr. Sabrija Mehmedović, koordinatorica Odjela za brak, porodicu i ženski aktivizam Muftijstva sarajevskog.



Podsjeća da je posljednji Božiji poslanik Muhammed a.s. upitan kome treba posvećivati najveću pažnju, spomenuo tri puta majku, pa tek onda oca, te da se iz ovog hadisa može vidjeti da je uloga žene, majke u formiranju čovjeka, njegovog fizičkog i duhovnog bića, mnogo važnija i značajnija nego uloga oca.



- Majka daje dio sebe dok ga nosi za vrijeme trudnoće. Poslije rođenja ga hrani vlastitim mlijekom i opet mu daje dio sebe. Njen doprinos u formiranju duhovne strane ljudskog bića je veliki. Ona je ta koja u dječiju dušu unosi sve što je plemenito, lijepo i uzvišeno – pojasnila je Mehmedović.



Smatra da je u prirodi žene da voli da ugađa članovima porodice, osjetljivija je na potrebe ukućana i više truda ulaže u kreiranje porodične klime, stvaranje porodične tradicije.



- Posebno to dođe do izražaja tokom ramazana kada se žena trudi da svima ugodi, da se svi u njenoj kući osjećaju lijepo. Sprema najzahtjevnija jela za iftare i sehure – rekla je ona.



I sve je to lijepo, dodala je, ali je važno da i žena osjeti svu ljepotu ramazana i ramazanskih ibadeta, a da bi to postigla, važno je da ima podršku muža i djece, a potrebno je i da se dobro organizuje.



Posebno se žene trude prije Bajrama da završe sve obaveze u kući, navela je Mehmedović, kako bi bajramske dane porodica provela u što ljepšem ambijentu i atmosferi. Čistoća kuće i avlije, priprema slanih i slatkih jela, kupovina poklona, sve su to aktivnosti koje su uglavnom prepuštene ženi.



- Sve to nije jednostavno nositi na svojim plećima, ali svjesnost da joj je Allah dž.š. dodijelio veličanstvenu ulogu i da će biti nagrađena za svaki trud, motivira ženu da bude što bolja u svim ulogama i aktivnostima – istakla je.



Naglašava da s obzirom na to da je ramazan mjesec duhovnosti, pročišćenja svih namjera, misli i aktivnosti, ali posebno treba da istinski razmišljamo o svim našim ulogama - žene, majke, supruge, kćerke, jer, kako dodaje, „ako nakon ramazana nismo bolje u svim tim ulogama, onda nismo na pravi način shvatile ulogu ramazanskog posta i ibadeta“.



- Ibadeti i dobra djela treba da nas čine boljim ljudima i ako ne vidimo napredak u tom smislu, treba da se zamislimo. Ramazan je idealna prilika za nove početke, za unapređenje nas kao pojedinaca, ali i porodica i zajednica – istakla je.



Činjenje dobra smatra specifičnom vrstom ibadeta, tako da se uvijek trudi biti na tragu dobra, a kako je koordinatorica i za socijalna pitanja i taj segment rada je potpuniji u ramazanu.



- Neprocjenjiv je osjećaj kada uđete u kuću starih, usamljenih ljudi, nepokretnih, bolesnih. Osmijeh koji vidim na njihovim licima i dove koje mi tada upućuju smatram najvećom ovosvjetskom satisfakcijom za sav trud. Nada da će to biti primljeno kod Uzvišenog Gospodara čini me sretnom – istakla je.



Kao i sve postače, vjernike, muslimane, i nju raduje Bajram, te kaže da svaki Ramazanski bajram ima u sebi prizvuke radosti, ali i tuge.



Radosti zbog ispoštenog ramazana, ibadeta i dova koje smo upućivali Svevišnjem i činjenje dobra se višestruko nagrađuju. Nada da je primljen post i svjesnost da Allah dž.š. posebnu nagradu obećava postačima. Sve su to stvari koje kod vjernika izazivaju lijepe osjećaje.



Tugu osjećamo, pojašnjava, zbog toga što je blagoslovljeni mjesec prošao, što nikad ne znamo hoćemo li sljedeći ramazan dočekati, a ako ga i dočekamo, hoćemo li biti zdravi da postimo.



- Bajram također izaziva tugu zbog svih onih koji nisu više s nama, a zajedno smo dočekivali bajrame i radovali se.



Suosjećamo sa svim bolesnim, usamljenim, onima koji biju svoje životne bitke. Posebno sa šehidskim porodicama i porodicama koje su izgubile svoje najmilije, jer je njima svaki bajram tužan. Ništa ne može popuniti prazninu koju ostavi draga osoba odlaskom na drugi svijet.



Zbog toga je važno posvetiti pažnju i obići takve porodice barem u danima bajrama – poruka je mr. Sabrije Mehmedović, koordinatorice Odjela za brak, porodicu i ženski aktivizam Muftijstva sarajevskog.



(FENA)