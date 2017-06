Predsjednik Haškog tribunala Carmel Agius izjavio je danas u Sarajevu da je Haški tribunal u potpunosti ispunio svoj mandat, ali da je na narodima u ovom regionu da rade dalje na pomirenju.

Carmel Agius

"Tribunal je ispunio svoju odgovornost i pred lice pravde doveo odgovorne za rat `90-tih. Na vama je u regionu da idete naprijed i da ne zaboraviti prošlost, ali i da se pomirite i isporučite pravdu onima koji još za njom vape", rekao je Agius zatvarajući konferenciju "Dijalozi o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju /MKSJ/".



On je naglasio da to neće biti lak zadatak, ali da ga je moguće obaviti s obzirom da je Haški tribunal za sobom "ostavio dovoljno alata" da se to može učiniti.



Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno poručio je da je Haški tribunal ostavio dubok trag u međunarodnom pravu i imao veliki utjecaj na proces izgradnje mira i pomirenja u postkonfliktnim društvima.



"Mir i pomirenje će na kraju zavisiti od spremnosti društava i političkih lidera da idu tim putem. Ili, još konkretnije, mora biti uspostavljen dijalog, pružena ruka drugoj strani i mora se uzdržati od riječi i aktivnosti koje raspiruju mržnju i otvaraju rane prošlosti", rekao je Sinno.



On je ukazao da iz perspektive EU svima mora biti jasno da retorika prošlosti i mržnje te veličanje ratnih zločina, predstavlja prepreku pristupanju Uniji.



Sekretar Haškog tribunala John Hawking izrazio je zadovoljstvo rezultatima Konferencije "Dijalozi o naslijeđu MKSJ" koja je okupila 200 učesnika, provedena kroz osam panela na kojima su bila 84 govornika te 10 pratećih događaja koji su direktno vezani uz konferenciju.



Hawking smatra da je ključna poruka sa konferencije da pravna nauka, odnosno jurisprudencija koja ostaje nakon zatvaranja Haškog tribunala, nastavlja da živi i utiče na rad nacionalnih i međunarodnih sudova.



On je istakao da je posebno bitan dio te pravne nauke koja ostaje nakon Tribunala, onaj koji se odnosi na korištenje seksualnog nasilja u konfliktu s obzirom na 70.000 žrtava u bivšoj Jugoslaviji.



Hawking je ukazao i da je Haški tribunal postavio osnovna načela u regionu kada je riječ o pitanju zaštite svjedoka, ali i ogromnu arhivsku građu o ratu u bivšoj Jugoslaviji.



"Sa Strategijom zatvaranja Haškog tribunala slučajevi su se vratili tamo gdje im je i mjesto", poručio je on.



Sekretar Haškog tribunala je naglasio da za Tribunalom ostaje ogromna građa na više od tri miliona stranica transkripta sa suđenja, više od dva petabajta podataka u 442.000 dokumenata, 30.000 časova video-snimaka.



Pravni zastupnik UN Miguel de Serpa Soares se osvrnuo na moralno nasljeđe Haškog tribunala citirajući bivšeg generalnog sekretara Kofi Annana da "niko više od predstavnika međunarodne zajednice ne žali za propuštenim prilikama da se ostvari mir".



On je istakao da je u tom pogledu MKSJ otvorio put za borbu protiv nekažnjivosti ratnih zločina i u Ruandi, Sijera Leoneu i Južnom Sudanu.





