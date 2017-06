Jergovićima, Bazduljima, Gatalima, Raspudićima, Komšićima, Bajrovićima i Nikšićima je okej 100.000 Bošnjaka na Čevljanskoj koridi, ali nije okej sarajevski, stolački i iftar u Konjević polju.

Veliki iftar u Konjević Polju / 24sata.info

Piše: N. BISE



Šta hoće poručiti i reći Jergović i ini Jergovići, Raspudići, Gatale, Bazdulji, Bačanovići, Nikšići u Bosni i Hercegovini i okolo nje?



Miljenku Jergoviću, Raspudiću, Bazdulju, Bačanoviću, Gatalu i tim nekakvim ultraljevičarskim i ultradesničarskim javnim ličnostima od pisane riječi ne smetaju koride po Čevljanovićima i 100.000 Bošnjaka na takvim događajima. To će zdušno podržati i ismijavati, pa će brže bolje potrčati da uživaju u ekstazi nekog svog sadomazohističkog karakternog onanisanja negdje u zapaučenom prokrajku svojih prodanih duša.



Kada se u Konjević polje okupi 7.000 ljudi na jednom mjestu da zajednički dočekaju kraj posta u jednome danu, to je onda sramota, skandal, primitivzam, divljaštvo. Bošnjaci su dakle, a analogno tome i Bosanci, najbolji kad su na Čevljanskoj koridi jer tu ih najlakše ismijavaju i ponižavaju nosioci europskih vrijednosti i ultraljevičari i ultradesničari.



Ako im je trn u oku jedan iftar u Stocu, jedinoj Općini u Bosni i Hercegovini koja je ostvarila gotovo maksimalni povratak prognanih i etnički očišćenih Bošnjaka tokom 1993.godine, i ako je moralnim protuhama i dežurnim higijeničarima problem što se u Sarajevu može nesmetano obaviti iftar, ili se na jednom mjestu u Podrinju okupiti 7.000 ljudi, šta onda glume i kurtoazno čestitaju sutrašnji Bajram vođe političke ljevice Komšić i Nikšić?





Iftar za stotine vjernika u Stocu / 24sata.info



Kakve su to vođe ljevice, ako im se mlađahni Reuf Bajrović ističe kao najgraltiiji i najsrčaniji nosilac ideje i misli građanske političke opcije, i svi će sad čestitati Bajram, a svi bi da popljuju iftare i ramazanske ibadete koji su se obilježavali i javno. Ne pročitah niti čuh od ljevičara i ljevičarskih piskarala da su se ikada pobunili što se Ravnogorski četnički pokret mirno okuplja u Višegradu svako malo, godišnje i po nekoliko puta.



Ne, to ne zanima Jergovića, Bazdulja, Gatala, Raspudića, Komšića, Bajrovića i Nikšića. To je potpuno okej svima njima, i potpuno je okej 100.000 Bošnjaka na Čevljanskoj koridi, ali nije okej sarajevski, stolački i iftar u Konjević polju. Ne brinite drugovi ljevičari, ultraljevičari i ultradesničari o iftarima, i o Bajramima. Krvavih Bajrama više neće biti, a mnogi ih priželjkuju i prizivaju. I opasno se igraju s emocijama i osjećajima ljudi. To je vrlo nisko, hinski i podmuklo.





(24satainfo)