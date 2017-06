Sinoć je Prvi.tv je objavio kako su rukometaši Zrinjskog napadnuti u Blagaju, na momačkoj večeri, kada su “mještani upali na slavlje sa sjekirama i palicama”.

Mještani Malog Polja, koji su željeli ostati anonimni, javili su se na adresu portala Mostarski.ba i uputili demantij kojeg prenosimo u cjelosti:



“Mještani Maloga Polja žele demantirati izjave igrača Zrinjskoga koje je objavio Prvi.tv, kako su napadnuti od strane mještana.



Incident, tačnije verbalni sukob je izbio nakon što ti isti igrači i njihove kolege kojih je bilo oko 30-40 su cijeli dan narušavali javni red i mir.



Mještani su uporno prijavljivali policiji na Buni i Mostaru, ali su samo došle dvije patrole koje su ti isti “igrači” ismijavali na razglas, kao npr. “kolege iz MUP-a samo jedna za vas” i nisu se obazirali na upozorenja policije.



Kap je prelila času kada su, kao odgovor na to što su mještani odnosno komšije zvali policiju, počeli pjevati ustaške pjesme i kada su počeli provocirati mještane uzvicima “komšija, ustaše”.



Još želimo demantirati bilo kakav fizički napad, jer 5 ljudi koji su tu bili, koji su izašli da ih opomenu, ne mogu fizički da napadnu 30 do 40 osoba, to je stvarno van svake pameti.



I na kraju mještani uopšte nisu znali da su to igrači rukometnog kluba Zrinjski, samo su mještani znali da su to osobe koje provociraju i ponašaju se nedolično pod dejstvom alkohola.”, navedeno je u saopštenju poslanom na našu adresu.



(Mostarski.ba)