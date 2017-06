U prisustvu velikog broja vjernika, jutros je u džamijama širom Bosne i Hercegovine klanjan bajram-namaz čime je počelo obilježevanje Ramazanskog bajrama, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Centralna bajramska svečanost u organizaciji Islamske zajednice u BiH održana je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje se tradicionalno okupio najveći broj vjernika.



Muslimani su u subotu navečer, sa nastupanjem vremena akšam-namaza i 1. ševala 1438. hidžretske godine, ispratili ramazan, mjesec posta tokom kojeg se vjernici, od zore do zalaska sunca, odriču hrane i pića.



Bajramsku hutbu i poruku uputio je reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović, koji je poručio da je ramazan mjesec u kojem su vjernici obavezni da danju poste, a noći u ibadetu provode, mjesec u kojem je noć bolja od hiljadu mjeseci. Ramazan je, kako je kazao, i mjesec strpljivosti, "a nagrada za strpljivost je džennet".



"U ovom jutru naročito smo zahvalni Milostivom na uputi koju nam je darovao upravo u blagoslovljenom mjesecu koji danas svečano i radosno ispraćamo", kazao je Kavazović, poručivši prisutnima da ramazan ispraćaju bogatiji za još jedno vjerničko iskustvo.



Kazao je da je ramazan podsjetio i na istinu s kojom je došao Pejgamber a.s. i nju ne treba dokazivati.



"Ona je tu, a do nas je koliko ćemo joj se pokoriti i koliko ćemo je prihvatiti", kazao je Kavazović i dodao:



"Živimo u vremenu u kojem se istina baš i ne voli, ali i ne traži. Umjesto istini, sve smo više izloženi postupcima onih koji pokazuju neograničenu za moći i dominacijom. Zašto danas da ne kažemo da živimo u svijetu u kojem se laž smatra vrlinom i sredstvom probitka, a istina znakom slabosti. Vjerovjesnik a.s nas je upozorio na ovo vrijeme."



Ukazao je na to da je svijet danas izložen bespoštednoj borbi za moć, gdje se zlo opravdava i nameće kao spas, a u duše ljudi se uselio nemir i strah.



"Zato nam je dat ramazan, to duhovno putovanje, da osnaći naš duhovni vid, da smiri pohotu i pohlepu i umanji oholost kojem smo skloni. Da srce učini budnim, razum bistrim a dušu zadovoljnom", poručio je reis Kavazović.



Vjernicima je u bajramsko jutro kazao da će ovih mubarek-dana ispuniti domove, mahale i sokake.



"Ramazan je ispunio naše duše istinom i ljepotom pokornosti, ojačao naše vjerovanje i zbližio nas u ljubavi i zajedništvu. Naš cilj je bio takvaluk (bogobojaznost). Činili smo ono što je trebalo da nam pomogne da budemo bolji, da ojača i rastereti naše duše, da nas poveže s braćom i sestrama. Allah dž. š. nas je pozvao da vjerujemo i činimo dobro, sebi i drugima, da pobijedimo zlo u sebi i da ga se klonimo. Vjerovjesnik, a.s.,uputio nas je: Ko isposti mjesec ramazan, čvrsto vjerujući i žudeći za Allahovom nagradom i njegovim zadovoljstvom, bit će mu oprošteni raniji grijesi", prenio je Kavazović.



Kazao je vjernicima da "Allah vjeru nije učinio teškom" i da su sve njene istine lahko razumljive i shvatljive.



"Osnova toga puta je vjerovanje u Boga i činjenje dobra, a izbjegavanje zla i suprostavljanje nepravdi i zulumu. Moralnost, kako nas je Vjerovjesnik učio, nije nikakva lista onoga što bi trebalo, a što se ne mora činiti. Moral je unutarnja snaga koja nas vodi kroz život, usklađena s Božijim propisima. Vjerovjesnik nam je to objasnio riječima: Vrhunac dobra je lijep odgoj, a grijeh je ono što te kopka u duši, a ne bi volio da to saznaju ljudi", kazao je reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH.



Kavazović je poručio da su muslimani u BiH u nedavnoj prošlosti bili iskušani velikom nevoljom: strahom, glađu, neimaštinom, genocidom i uništenjem njihovih dobara, čemu su se strpljivo i uz veliki napor oduprli.



"Strpljivo i uz veliki napor oduprli smo se tom zlu. Činili smo to u želji da budemo što bliže Allahovim riječima: A strpljivo podnositi i Allaha se bojati. Tako trebaju odlučni postupiti. Bez obzira s kakvim se izazovima budemo suočavali u budućnosti, znajte, da je zdravlje i budućnost našeg naroda sadržano u ovom ajetu. Nemojmo to nikada zaboraviti, kao ni ono što smo preživjeli", rekao je Kavazović.



Poručio je da musliman ne bi smio prekidati odnose s bratom muslimanom, ali ni s drugima, jer "udaljavanje ljudi jednih od drugih dovodi do mržnje i podjela".



"Neka nas ne očaraju grubost, prepredenost i osorost, koju neki pokazuju. Nije snaga u tome. Naša je snaga u dobroti i strpljivosti, jer to su vječite vrline po kojima se ljudi pamte", poručio je reis Kavazović.



Istakao je da je Bosna i Hercegovna zemlja s hiljadugodišnjom tradicijom trajanja - naš zavičaj, naša sadašnjost i budućnost; tu su naše uspomene i tragovi naših očeva.



"Duh našeg naroda stasao je u vjeri i jeziku naših predaka. U nama su položeni temelji vjere i vrijednosti iz prošlih vremena. To je sjeme za našu sadašnjost i našu budućnost. No, samo sjeme nije dovoljno da se polje zazeleni. Ne može se živjeti od prošlosti, slave i truda predaka, ma kako na njih bili ponosni. Allahova uputa je jasna: O vjernici, pobrinite se o sebi... I to važi za svaku generaciju muslimana. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok on ne promijeni ono što je u njemu", rekao je Kavazović.



Poručio je vjernicima da traženje krivca u drugima samo predstavlja izgovor da se ne bave sobom i svojim problemima, a odgađanje problema neće ga riješiti.



"Bez naše posvećenosti zajednici, truda i odricanja, neće biti ni puta, ni džamije, ni škole, ni bolnice, struje ili vode u našim kućama. To bi bar svima nama trebalo biti jasno. Neka su nam uvijek na umu Vjerovjesnik, a.s., i njegovi ashabi. Njihovi uspjesi su ispunjeni odricanjem, ustrajnošću i marljivošću. To su njihovi temelji, a kuću moramo zidati sami. Naša zajednica je otvoreno gradilište. Svi smo pozvani da donesemo svoju ciglu i ugradimo je. Pozivam vas da budemo graditelji naše Islamske zajednice. Ona je naša zajednička kuća", kazao je Kavazović.



Rekao je da je Bosna na komšiluku građena stoljećima, te da je Bajram prilika da se radost podijeli s komšijama, da se ugoste i da se prema njima pokaže poštovanje i toplina. Ukazao je i na obavezu prema najmlađima.



"Vjerovjesnik je roditelje uporedio s dobrim pastirom, koji čuva i brine o emanetu. Naša je obaveza da u našoj čeljadi probudimo osjećaj za zajedničko dobro i ljubav za druge ljude. Odgajajmo ih da budu marljivi i odgovorni u ispunjavanju svojih obaveza", rekao je Kavazović.



Vjernicima je na kraju poručio da vjeruju u Boga i da se drže Njegove riječi.



"Činite to prema svojim mogućnostima, jer Bog ne duži iznad naših mogućnosti. Budite otvorenih srca i zadovoljni u duši s onim što vam je određeno. Trudite se, jer nema nagrade bez truda i dobra djela. Upućujte dovu Allahu, jer primljena dova može promijeniti našu sudbinu. Sutra je Dan šehida. Posjetimo šehitluke i u zajedničkoj dovi se prisjetimo njihove velike žrtve. Neka su nam oni uvijek u našim dovama, jer su položili svoje živote za ovu divnu zemlju i časnu slobodu. Budimo uz ljude u nevolji: uz slabe, siromašne i bolesne. Zaštitimo našu nejač i pružimo podstreka i priliku mladima. Sklapajmo prijateljstva gdje god možemo. Zalažimo se za istinu, kada god vidimo da se želi naturiti laž. Izbjegavajmo svađe i prepirke o onome u čemu nema koristi, a u čemu je šteta očita. Praštajmo jedni drugima, jer to učvršćuje veze među ljudima i narodima", poručio je reis Kavazović.



Na kraju hutbe reis Kavazović je svim vjernicima islamske vjeroispovijestiu u domovini Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i dijaspori čestitao Bajram riječima: Bajram Šerif Mubarek Olsun, sa željom da ih provedu s porodicom, rodbinom i prijateljima.



(Anadolija)