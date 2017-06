Gradeći zajedništvo možemo se nadati svjetlijoj budućnosti, rekao je Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki, nakon bajram-namaza u Ferhat-pašinoj džamiji u Banjaluci, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Mnogobrojni vjernici iz Banjaluke, drugih bh. gradova i dijaspore, jutros su klanjali bajram-namaz u Ferhadiji i obilježili početak Ramazanskog bajrama.



Muftija Kozlić je izrazio zadovojstvo što je ramazan protekao uredu, kao i što su se sve vjerske aktivnosti odvijale po planu i programu.



U obraćanju okupljenim vjernicima nakon molitve Kozlić je istakao da je post jedna vrsta detoksikacije, kojim se čisti organizam od štetnih tvari, toksina, otrova, što je prva dimenzija posta.



"Druga - važnija je ona u kojoj čistimo svoju dušu od grijeha, propusta. Moraćemo sačekati da vidimo da li smo ispunili zadaću, ako bude pozitivnih rezultata to znači da smo na pravi način postili", rekao je Kozlić i dodao da se nada da će biti pozitivnih rezultata i da će u budućnosti biti više lijepih trenutaka i više radosti.



Vjernicima je poručio da se odreknu zlobe, zavisti i drugih pošasti.



"Unutarnje pročišćenje treba da isijava odnosno da se čovjek promijeni, da bude društveno korisniji, da gradimo, a ne rušimo, da poboljšavamo naše unutranacinalne, međukonfesionalne, međudruštvene i sve druge odnose koje trebamo popravljati. Ovo je prilika da pozovemo na to da zajedno gradimo naše društvo, naše zajedništvo, jer samo tako možemo se nadati svjetlijoj budućnosti, pomoći od dragog Boga kojem vjerujemo. Bez toga ne možemo ništa bolje očekivati", kazao je muftija banjalučki.



On je dodao da je Ferhadija džamija takva da kao da mami vjernike sa svih strana.



Jedan od vjernika koji je danas klanjao bajram-namaz je i Ahmet Kočan, koji je u Banjaluku došao iz Sarajeva.



"Baš mi je drago da sam došao ovdje da klanjam bajram-namaz. Želim mubarek Bajram svim građanim BiH koji ga proslavljaju", rekao je Kočan.



Mahmud Ganić iz Banjaluke svaki Bajram provodi u gradu na Vrbasu, a vraća se i iz Sarajeva ili inostranstva da u svom gradu obilježi praznik.



"Ovuda sam se igrao kao dijete, s posebnom radošću dočekujem Bajram kad dođe", kazao je Ganić i dodao da je Bajram dan oprosta.



Safer Isić, bivši mutavelija iz banjalučkog naselja Borik istakao je da je ove godine post bio težak, ali samo na početku dok se nije navikao. Bajram je dočekao sa posebnom radošću.



"Meni je to najljepši dan u godini, šta ja znam kako kome, ali meni je Bajram najljepši dan", rekao je Isić.



(anadolija)