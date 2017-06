Ramazanski bajram, jedan od najsvetijih praznika u islamu danas su muslimanski vjernici u dolini Neretve dočekali u molitvi i klanjanjem bajram-namaza. Na području Medžlisa Islamske zajednice Mostar bajram-namaz klanjan je u 22 džemata i 42 džamije i mesžida, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Centralna bajramska svečanost održana je na Musali džemata Zalik u SRUC „Midhat Hujdur Hujka“ u sjevernom logoru, gdje je bajram-namaz predvodio muftija mostarski Salem ef. Dedović, a na kojem se okupilo oko 1.500 vjernika iz Mostara i prigradskih naselja.



"Naša je snaga u dobroti i strpljivosti, jer to je ono u što se čovjek može pouzdati. Mir, selam i spas je vjernički kodeks i opredjeljenje, to je trajni kur’anski nalog i imperativ, postići unutarnji mir i mir sa okruženjem, sa prirodom i njenim svim ljepotama“, poručio je u bajramskoj hutbi mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović.



U porukama zajedničkih vrijednosti koje je vjernicima donio mjesec razaman mostarski muftija je akcentirao da su vjernici postom i svim drugim ramazanskim ibadetima nadilazili svakodnevnicu života u kojoj je odveć previše nemira, straha, smutnje, nepovjerenja i zaokupljenosti trivijalnim stvarima koje samo usložnjavaju njihove živote.



"Naši životi trebaju biti ispunjeni vrijednostima mira i spokoja, reda i rada, davanja snage i ohrabrivanja, istrajavanja i darivanja. Prijeko su nam potrebne i misli i riječi, a nadasve djela kojima se vjera živi i potvrđuje. Našim životima ne trebaju grube riječi koje odbijaju, koje razdvajaju, ne trebaju nam misli i ideje u kojima nema širokogrudnosti i otvorenosti“ kazao je muftija Dedović.



Površnost, jednostranost, zaslijepljenost koja se sve češće može primijetiti u bosanskohercegovačkom društvu, kako je naglasio dolaze kao posljedice duhovnih slabosti kao što su zavist, pakost, mržnja, isključivost.



"One nam ne daju naprijed, one priječe da dokučimo ono čemu žudimo, ono što su vrline i što su istinske vrijednosti. Toga se trebamo čuvati i nadilaziti to stanje duha, Kur’an nas na to upozorava i savjetuje nas“, citirajući kur’anske ajete protumačio je muftija Dedović.



Prilikom svečanosti mostarski muftija je kratko prokomentirao i aktuelne sumorne društveno političke prilike u Mostaru. Podsjetio je na historijski kontinuitet očuvanja bošnjačkog bića na prostorima Hercegovine napose u Mostaru kao njenom središtu.



"Ne može se živjeti od sjećanja, od prošlosti, od stare slave i truda predaka, ma kako na njih bili ponosni. Zdravom rastu sjemena koje se ugrađuje u vrijednosti našeg kolektivnog identiteta nisu od koristi nedobronamjerne i vrlo često otrovne, a prazne i ničim vrednovane riječi, koje se u eter šalju putem društvenih mreža, a kojima se dovode u pitanje stubovi našeg identiteta. U tome nema nikakvoga dobra, već očite štete. Odgađanje problema neće ga riješiti, kažu mudri ljudi. Bez naše posvećenosti zajednici, truda i odricanja, neće biti napretka“, poručio je muftija Dedović.



On je pozvao vjernike, ali i sve dobronamjerne ljude da budu prije svega posvećeni sebi, svome životu, svojim obavezama i dužnostima.



"Čovjek trajno mora raditi na svom uzdizanju i upravljanju, na svom duhovnom i moralnom usavršavanju. Traženje krivice u drugima i bavljenje onim što niti je u obavezi, a niti u potrebi jednog čovjeka, samo mu oduzima dragocjenu energiju i snagu koju je bilo korisnije usmjeriti u vlastitu nadogradnju i poboljšanje samog sebe, svoje porodice i svoga okruženja“, kazao je Dedović.



Naglasio je kako je već davno mudro rečeno da traženje krivca u drugima samo predstavlja izgovor da se ne bavite sobom i svojim problemima. Pozvao je sve vjernike da budu graditelji, a ne ometači Islamske zajednice.



"Naša zajednica je otvoreno gradilište. Svi smo pozvani da ponesemo ciglu i ugradimo je u tu zgradu, u to gradilište. Pozivam vas da budemo graditelji a ne ometači naše islamske zajendice. Radost ovih mubarek dana Bajrama treba da ispuni naše domove, naše gradove. Bajramski dani su prilika da u svoje živote unesemo radost. I da je podjelimo s drugima, da barem nakratko, ostavimo sve probleme i sva neslaganja među nama i valja nam nositi radost i nadu i širiti dobre i lijepe vijesti“, poručio je muftija mostarski.



Sutrašnji, drugi dan Bajrama, kako je naglasio se u kalendaru se obilježava kao Dan šehida, te je pozvao sve vjernike da posjete šehidska obilježja i čuvaju trajno uspomenu na njih i na njihovu žrtvu.



Drugi dan Bajrama, Dan šehida, kako je najavljeno bit će obilježen na svim šehitlucima u Mostaru, a centralni program najavljen je kod Vučjakovića džamije u devet sati.



(AA)