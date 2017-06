U Republici Srpskoj (RS) je u 2016. godinini bilo registrovano 486 liječenih zavisnika od opojnih droga.

Foto: Ilustracija

Posmatrajući trend prijavljivanja liječenih zavisnika prema godinama kada su prvi put došli na tretman, u 2016. godini je prijavljen 31 liječeni zavisnik, 30 muškaraca i jedna žena, podaci su Instituta za javno zdravstvo RS-a.



Najveći broj liječenih zavisnika, tj. oko jedne trećine, je u starosnim kategorijama od 30 do 34 i 35 do 39 godina života.



Prosječna dob registrovanih zavisnika je 36 godina. Primarno sredstvo zavisnosti za većinu liječenih zavisnika je heroin (363), kod 16 osoba je marihuana, dok je kokain po prvi put u 2016. godini naveden kao primarno sredstvo zavisnosti kod jedne osobe, saopćeno je danas iz entitetskog Ministarstva zdravlja.



- U RS Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga kao specifično interresorno radno tijelo proteklih godina provela je mnogobrojne aktivnosti sa ciljem prevencije bolesti zavisnika i liječenja zavisnika, kao i smanjenja zloupotrebe opojnih supstanci. Mjere koje se provode sadržane su u Strategiji nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga, navode iz tog resora Vlade RS-a.



Svake godine 26. jun obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv krijumčarenja i zloupotrebe droga, u skladu sa rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kao izraz odlučnosti da se ojača djelovanje i saradnja u cilju oslobađanja međunarodne zajednice od zloupotrebe droga.



Prema Svjetskom izvještaju o drogama 2016. godine, procijenjeno je da jedna od 20 odraslih osoba ili četvrtina milijarde ljudi u dobi od 15 do 64 godina je koristilo bar jednu drogu u toku 2014. godine. Procjenjuje se da preko 29 miliona ljudi koji koriste drogu pate od poremećaja vezanih za upotrebu droge, od njih 12 miliona su injekcioni korisnici droga, od kojih 14 odsto živi sa HIV infekcijom. Uticaj korištenja droga u pogledu posljedica po zdravlje nastavlja da bude razarajući.



S procijenjenih 207.400 smrti uzrokovanih drogom u 2014. godini, što odgovara 43,5 smrtnih slučajeva na milion ljudi u dobi 15-64 godina, broj smrtnih slučajeva uzrokovanih drogom u svijetu je ostao stabilan, mada neprihvatljiv i moguće je djelovati preventivno.





(FENA)