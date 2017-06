U svetištu Kraljice mira u Međugorju danas se obilježava 36. godišnjica od Gospinih ukazanja.

Foto: AA

Iako Sveta Stolica još nije priznala Međugorje marijanskim svetištem danas su u ovaj hercegovački gradić došle na desetine tisuća hodočasnika iz svih krajeva svijeta.



U međugorskoj crkvi cijeli dan se služe svete svete mise na brojnim svjetskim jezicima i šalju poruke mira i ljubavi diljem svijeta.



"Mnogi ovdje dolaze da kroz ispovijed nađu mir s Bogom kajući se za ono što su griješili“, kazao je za Anadolu Agency (AA) otac Christoph iz Švicarske koji u Međogorje dolazi sveke godine na nekoliko dana kako bi svećenicima pomogao ispovjediti hodočasnike iz raznih krajeva svijeta.



Iako Međugorje Sveta Stolica još nije priznala kako on smatra to ne utječe na mnogobrojne dolaske hodočaniska iz cijeloga svijeta koji više od tri i pol desetljeća pronalaze svoj mir i duhovnu hranu baš u središtu 'Kraljice mira'.



"Ono što je najvažnije jeste da uistinu ovdje ljudi pronaleze svoj mir, a jedini put do mira je Bog i sasvim je jasno da poruke mira šaljenje Majka Božija. Ona želi naučiti djecu i pomoći nam da nađemo put do mira, jer u našim srcima ima puno boli i tame", pojasnio je švicarski svećenik.



Istog mišljenja je i časna sestra Mary iz Njemačke, koja ne propušta dolaske u Međugorje sa svojom zajednicom, jer kako je naglasila svetište Kraljice mira, je za svakoga mjesto smiraja.



"Ovo je moj dom. Ovdje osjećam mir, a ovdje pronalaze utjehu i brojni vjernici. Prije 36 godina djevica je ovdje došla na zemlju i zbog toga ovdje možete vidjeti puno ljudi danas“, pojasnila je sestra Mary.



Ljudi se izmjenjuju od ranih sati - dolaze i odlaze. Obavljaju svoje vjerske potrebe i neprestano cirkuliraju, a prema podatcima turističke zajednice HNK- a očekuje se da će do kraja dana biti zabilježeno više od 40.000 hodočasnika iz cijeloga svijeta.



Voditelj međugorskog ureda Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, Željko Vasilj ističe kako godišnje više od milijun ljudi prođe kroz Međugorje, a na dan ukazanja je to obično oko 40.000 ljudi.



"Danas je Međugorje posjetilo već oko 30.000 ljudi, a s obzirom da je centralna svečanost u 19 sati, očekujemo da bi uobičajeni broj od oko 40.000 posjetitelja ove godine mogao biti namašen“, kazao je Vasilj.



Baš u Međugorju, točnije predjelu zvanom Podbrdo, šestero djece je sad već daleke 1981. godine reklo da je vidjelo Majku Božiju.



To je ovo hercegovačko mjesto učinilo centrom vjerskog turizma u regiji što svjedoči podatak da je do sada Međugorje posjetilo više od 50 milijuna hodočasnika iz više od 130 zemalja svijeta, a Gospina ukazanja, prema tvrdnjama vidjelaca, traju u međugorskoj župi još i danas.



Za vjernike i hodočasnike danas su organizirane svete mise i molitve tijekom cijeloga dana, a središnja sveta misa u župnoj crkvi služit će se u 19 sati. Program se u 22 sata nastavlja redovitim cjelonoćnim klanjanjem do sedam sati ujutro.





(AA)