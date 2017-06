U Bosni i Hercegovini je za ponedjeljak najavljeno umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nešto sunčanije vrijeme očekuje se prijepodne.

Tokom dana, očekuje se postupno povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavina u većem dijelu zemlje.



Na krajnjem jugu bez padavine. U centralnim i istočnim područjima Bosne moguće je i izraženije grmljavinsko nevrijeme, a uz jake udare vjetra, postoje uslovi i za pojavu grada, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.



Krajem dana padavine će polako prestati, uz postepeno razvedravanje. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini slab do umjeren zapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 19 do 23, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu od 30 do 33 stepeni Clezijusovih.



U Sarajevu se u ponedjeljak očekuje umjereno, a poslijepodne pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni Celzijusovih.



Prema prognozama u utorak ponovo sunčano i vruće, uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne na krajnjem sjeverozapadu i istoku Bosne moguć je slab pljusak kiše. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 23, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.



U srijedu će također, biti sunčano i vruće. Tokom dana uz mjestimično i malu od umjerenu oblačnost. Jutarnja temperature od 17 do 23, a najviša dnevna od 31 do 37 srepeni Celzijsovih.



Kratko naoblačenje dolazi u četvrtak. Prijepodne u zapadnim produčjima očekuje se nešto više oblaka sa kišom i pljuskovima.



Tokom dana u cijeloj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnosti. Jutarnja temperature od 17 do 23, a najviša dnevna od 31 do 37 stupnjeva.





